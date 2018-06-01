Вячеслав Сивчик: Даже уже люди простые возмущены действиями властей

Вячеслав Сивчик: Даже уже люди простые возмущены действиями властей2
- 1.06.2018, 22:02
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Белорусы понимают, что ресторан в Куропатах – кощунство.
Открытие ресторана «Поедем, поедим» на окраине Куропат, запланированное на сегодня, не состоялось. Как, кстати, и обещали накануне чиновники из Миноблисполкома. Зато состоялась первая акция защитников Куропат, которые вначале провели молебен возле Креста страданий, а затем пикетировали ресторан, передает «Белсат».
«Даже уже люди простые возмущены действиями властей. Белорусы же понимают, что это кощунство – то, что там будет ресторан», – заявил общественный активист Вячеслав Сивчик.