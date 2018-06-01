закрыть
2 июня 2018, суббота, 0:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Вячеслав Сивчик: Даже уже люди простые возмущены действиями властей

2
  • 1.06.2018, 22:02
  • 1,422
Вячеслав Сивчик

Белорусы понимают, что ресторан в Куропатах – кощунство.

Открытие ресторана «Поедем, поедим» на окраине Куропат, запланированное на сегодня, не состоялось. Как, кстати, и обещали накануне чиновники из Миноблисполкома. Зато состоялась первая акция защитников Куропат, которые вначале провели молебен возле Креста страданий, а затем пикетировали ресторан, передает «Белсат».

«Даже уже люди простые возмущены действиями властей. Белорусы же понимают, что это кощунство – то, что там будет ресторан», – заявил общественный активист Вячеслав Сивчик.


популярное за неделю

Мнение

Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский
Сон солдата
Сон солдата Аркадий Бабченко