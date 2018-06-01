СМИ узнали содержание письма Ким Чен Ына Трампу 1.06.2018, 22:06

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коллаж: РБК-Украина

Диктатор КНДР в письме президенту США выразил заинтересованность во встрече.

О намерениях пойти на какие-либо значимые уступки или об угрозах в нем не упоминается.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иностранного чиновника, знакомого с содержанием письма. Он охарактеризовал письмо как «достаточно базовое», передает РБК.

По словам источников газеты в Белом доме, письмо северокорейского диктатора проверят должностные лица США до того, как оно будет передано Трампу. Они отметили, что в администрации американского президента воспринимают предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном в «позитивном ключе».

В настоящее время Северная Корея и США готовятся к встрече лидеров двух стран, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Американский лидер 24 мая отказался от встречи, объяснив свое решение «последними заявлениями» властей КНДР. В то же время в Пхеньяне говорили о готовности провести переговоры с Трампом «в любое время». Спустя три дня президент США заявил, что договоренность о встрече сохраняется. Делегации КНДР и Соединенных Штатов 29 мая прибыли в Сингапур, чтобы подготовить все необходимое к встрече.