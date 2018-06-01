Завтра в Беларуси будет до +28 2 1.06.2018, 22:15

Преимущественно без осадков.

Переменная облачность прогнозируется в Беларуси 2 июня.

Об этом информирует агентство БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Осадки не ожидаются, лишь днем местами по северным и западным районам страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 14 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 7 до 13 градусов тепла, днем будет +22... +28.