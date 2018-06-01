Луценко: Средняя цена за убийство людей из «черного списка» в деле Бабченко составляет $300 тысяч 1 1.06.2018, 22:18

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От организатора преступления удалось получить «черный список» из 47 человек.

После имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко организатор преступления Борис Герман собирался покинуть территорию Украины, поэтому его решили задержать. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Радіо НВ", передает gordonua.com.

"Организатор перезвонил исполнителю и сказал, что он срочно вылетает за границу и деньги ему когда-нибудь передадут. Стало понятно, что цепочка может прерваться, поэтому СБУ абсолютно правильно задержала Германа на улице", – рассказал он.

По словам генпрокурора, несмотря на отсутствие информации непосредственно от организатора преступления, вечером 31 мая удалось получить "черный список" из 47 человек, который организатор "предоставил третьему лицу". Луценко уточнил, что личность "третьего лица" удалось выяснить в результате спецоперации.

"Обговаривая, кто в списке, организатор и третье лицо обсуждали сумму за их устранение. И говорили, что за некоторых и миллиона маловато. А за некоторых – и $3 млн. А за некоторых – в среднем $300 тыс. Это циничный разговор. Но это очередной сигнал, что мы живем не в мирном городе", – заявил он.

Генпрокурор уточнил, что его фамилии в "черном списке" не было, и отказался отвечать на вопрос, есть ли в нем действующие политики или члены украинского правительства.

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г. и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

Задержанный – украинский коммерсант, который поставлял товары военного назначения государственному концерну "Укроборонпром". Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый отказался от сделки со следствием.

31 мая в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Германа, задержанного в ходе инсценировки убийства Бабченко. Его подозревают в подготовке к теракту.

В суде Герман сообщил, что сотрудничал с контрразведкой Украины.

Борис Герман – исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", негосударственного предприятия по производству оружия, которое имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, заявил его адвокат Евгений Солодко. Он добавил, что Герман известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.