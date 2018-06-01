Минск глазами украинского фотографа 4 1.06.2018, 22:33

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Украинец Дмитро Соловьев проживал в столице Беларуси с 2015 по 2017 год.

Как правило, минчане редко слышат от иностранцев что-либо о своем городе кроме стереотипных восхищений чистотой и организованностью. Но украинский фотограф Дмитро Соловьёв смог полюбить Минск через одно из ключевых пространств города — Слепянскую водную систему.

Минская урбанистическая платформа опубликовала не только подборку его снимков, но и получила ценный опыт «приезжего». The-village.me публикует рассказ Дмитрия.

Автор фото, Дмитро Соловьёв (Dmytro Soloviov), вырос в украинском Запорожье и несколько лет работает в индустрии компьютерных игр. Еще Дмитро фотографирует города и пишет путевые заметки — на 34mag есть его гайды по томному Порту и фантастическому Солигорску. Куратор страницы про украинский модернизм. В Инстраграме, кроме своего основного аккаунта он ведет еще один, белорусскоязычный, «Жыццё як цуд», исключительно про столицу Беларуси. С 2015 по 2017 год Дмитро жил в Минске и, по его словам, по-настоящему стал ценить город после того, как уехал.

Минск весной напоминает город-сад и неискушенному уроженцу какого-нибудь индустриального города (например, Запорожья) может даже показаться раем. Минчане под солнцем приветливые и открытые, город пестрит яркими цветами и утопает в зелени, птичий гомон заглушает остальные звуки. Такой была моя первая весна в Минске. Все свободное время я проводил за посиделками с самоваром на Свислочи, в поездках по велодорожке в Лошицу и обратно, в Дрозды и дальше, за МКАД, в ослепительно желтые рапсовые поля. Ничто (кроме внезапных снегов с градом в апреле) не предвещало бесконечной зимы, наступившей через несколько месяцев и превратившей Минск в серый недружелюбный лимб. Но даже зимой я отправлялся на вылазки и несколько раз случайно попадал в район очаровательных замерзших водоемов Слепянской системы. В свою последнюю минскую весну я узнал, что Слепянка — нечто большее, чем просто речушка, решил посвятить ей полноценную прогулку и… влюбился. После того как я прочитал историю ее создания, Слепянка и вовсе стала моим любимым местом в Минске.

Не все знают, что Слепянка — это канал для обеспечения промышленных предприятий технической водой. Создавая проект, архитекторы решили убить одним выстрелом двух зайцев и заодно благоустроить прилегающую к каналу территорию, где раньше были пустыри и свалки. Вдоль канала высадили деревья, поставили скамейки, установили фонтаны и скульптуры. Архитекторы, сотрудничая с проектировщиками жилых районов, гармонично вписали канал в окружающую застройку. Эффектной перспективе и завораживающим видам на протяжении всех 22-х километров позавидуют многие постсоветские города. Главным украшением канала стали 13 декоративных каскадов, выполненных в духе брутализма из необработанного бетона.

Слепянка красива в любое время года, в любую погоду. И под снегом, и с голыми деревьями она умиротворяет и вдохновляет. Летом и золотой осенью — восхищает: полноводная, радостно искрящаяся на солнце фонтанами и маленькими водопадами, окруженная буйством красок, обрамленная пышными деревьями. Надеюсь, вы уже бросили читать и пошли будить свой велосипед от зимней спячки. На фото — лишь крохотная часть приключения. Причудливые каскады и замысловатые мостики. Скромные водопады и живописные островки. То разливающееся, то сужающееся, то уходящее под землю русло. Внушительные валуны и бетонные массивы. Вокруг Слепянки — пейзажи на любой вкус: жилые районы, коттеджная вакханалия, индустриальная романтика, монументальный ЖЭК-арт.

Архивные фото Слепянской водной системы умиляют нетронутой красотой, стройностью ландшафта и оравами купающихся детей. В 1989 году грандиозный гидротехнический комплекс получил Госпремию СССР. После этого, по-видимому, Слепянка стала увядать: деревья подросли, каскады покрошились, скамейки покосились. Но в целом все почти не изменилось, и минчане продолжают чинно прогуливаться вдоль канала, ребятишки продолжают купаться, предприятия продолжают забирать воду. Велосипедисты радуются альтернативе Свислочской велодорожке, дети с любопытством поглядывают на сказочные каскады, пожилые минчане мирно ведут на поводке своих собачек и даже котиков.

Судя по всему, Слепянка — исключительно районное достояние, и это загадка для меня. Здесь гуляют в основном местные — жители Зеленого луга и Серебрянки, и им это явно нравится. Еще бы, речка у дома, что может быть лучше? Тем не менее, у канала до сих пор есть настоящая возможность стать важным местом досуга для всего Минска. Знаю, что еще 25 лет назад создатели оставили много нереализованных планов по благоустройству и дальнейшей жизни системы — в задумке был даже зоопарк на берегах канала. Сейчас возможностей развития Слепянки стало еще больше. При внимании городских властей и решительных действиях местных урбанистов она может стать одной из визитных карточек города. Хотя бы можно сделать канал полностью пешеходным на всем протяжении, протянуть полноценную велодорожку (с Цнянки в Серебрянку — отличный маршрут!), и конечно, не дать застроить его берега.

Слепянская водная система — шедевр ландшафтной архитектуры — стала для меня своеобразным ключом к Минску. Скромная, благородная, строгая и прекрасная, работящая — совсем как люди, которых я встретил в Беларуси.