Технологическая отсталость России выросла вдвое за 10 лет 5 1.06.2018, 22:44

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РФ в десятки раз отстает от развитых стран по развитию технологий и рынка интеллектуальной собственности.

Россия в десятки раз отстает от развитых стран по развитию технологий и рынка интеллектуальной собственности, что существенно тормозит экономический рост, говорится в докладе Центра стратегических разработок «Эффективное использование интеллектуальной собственности», передает ehorussia.com.

«Уровень патентной активности традиционно оценивается по коэффициенту изобретательской активности (количество заявок на патенты на изобретения от национальных заявителей на 10 тыс. населения), по которому в 2015 году Россия отставала в 5-18 раз от технологически развитых стран», — пишут эксперты ЦСР.

Одной из важных причин отставания в ЦСР называют отсутствие достаточного уровня конкуренции на национальном рынке продуктов и услуг. Патентная активность, несмотря на переход России к рыночной экономике, по-прежнему в значительной степени обусловлена не экономической целесообразностью, а требованиями, установленными государством к научно-технологическому сектору, — от присвоения научной квалификации до оценки результативности научных организаций.

«Незначительное присутствие на внешних рынках также является фактором, определяющим отставание России от стран-лидеров: количество заявок на патенты для получения правовой охраны в зарубежных странах ниже в десятки раз (в 15-60 раз в 2015 году)», — говорится в докладе.

По оценке ЦСР, в целом по абсолютному количеству заявок на патенты на изобретения Россия занимает 7-е место в мире (41,6 тыс. шт. в 2016 году), уступая Китаю (1 102 тыс. шт.), США (589 тыс. шт.), Японии (319 тыс. шт.), Республике Корея (213,7 тыс. шт.), Германии (66,9 тыс. шт.) и Индии (45,7 тыс. шт.). Одновременно за последние 10 лет более чем в 2 раза вырос коэффициент технологической зависимости (соотношение зарубежных и отечественных заявок на изобретения) — с 0,3 в 2004 году до 0,55 в 2015 году.

В последние годы, как отмечают эксперты, государством предприняты меры по совершенствованию традиционного института интеллектуальной собственности. «Однако эти усилия правительства РФ не привели к качественному изменению сферы интеллектуальной собственности и существенному повышению ее влияния на научно-технологическое развитие и темпы экономического роста страны», — отмечается в докладе.

Существенную угрозу, как отмечают эксперты, создает слабое присутствие России на рынках свободно распространяемой интеллектуальной собственности, в частности, на рынке научных произведений. Несмотря на то что доля публикаций в ведущих зарубежных журналах растет и достигла к 2016 году 2,5%, Россия достаточно масштабно представлена лишь на рынке знаний в сфере физики высоких энергий и ряда других областей, во многом унаследованных из эпохи 60-80-х годов прошлого столетия.

«Отсутствие общепризнанных достижений в новых, более востребованных областях знаний не позволяет сформировать образ страны как держателя компетенций и, как следствие, привлекать глобальные инвестиции в коммерчески перспективные и динамично развивающиеся отрасли», — говорится в докладе ЦСР.

В ЦСР отмечают, что несмотря на катастрофическое положение, еще есть возможность исправить ситуацию. Для этого эксперты предлагают принять комплекс мер, предусматривающих, в частности, создание в стране единого органа по выработке и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, они считают необходимым включение в госпрограммы показателей, характеризующих результативность научно-исследовательских разработок, а также существенное сокращение сроков и затрат на патентование на территории РФ с одновременным субсидированием правовой охраны интеллектуальной собственности за рубежом.

Авторы доклада также предлагают упростить систему налогообложения в отношении интеллектуальной собственности, а также обеспечить открытость результатов по проведенным в гражданской сфере НИОКР в интересах государственных заказчиков.