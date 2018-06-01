Уровень безработицы в США достиг 18-летнего минимума 1.06.2018, 23:00

Рост занятости отмечен во всех отраслях американской экономики.

Министерство труда США сообщило, что в мае в стране ускорились темпы создания рабочих мест, в результате чего уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума – 3,8%, передает «Голос Америки».

В мае в США было создано 223 тыс рабочих мест – теплая погода позволила увеличить занятость в строительной отрасли.

Большинство экспертов предсказывали создание примерно 188 тыс рабочих мест. Рост занятости отмечен во всех отраслях американской экономики. Также несколько выросли зарплаты.

Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует, что во втором квартале года темпы роста ВВП США составят 4,8%.