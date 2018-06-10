Андрей Пионтковский: Олигархи Путина вывезли 40% валютной выручки 4 10.06.2018, 8:18

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Андрей Пионтковский

К американскому триллиону добавился еще и британский.

Известный политический аналитик Андрей Пионтковский в интервью журналисту Александру Сотнику на ютуб-канале SotnikTV ответил на важные и актуальные сегодня для России вопросы.

В частности, среди прочего, они обсудили и такие темы как визит Владимира Путина в Австрию, а также Андрей Пионтковский рассказал ситуации с последними антироссийскими санкциями, введенные США по замораживанию и конфискации активов лиц, входящих в путинское окружение.

По мнению Пионтковского, средства, украденные в России, которые путинские олигархи вывезли на Запад, прежде всего в США и Великобританию, должны быть заморожены, и возвращены русскому народу после того, как в России установится первый некриминальный режим.

Речь, по словам Пионтковского идет о том, что как минимум 40% всей валютной выручки от торговли природными ресурсами было украдено и выведено на Запад. Если раньше американские частные активы людей из окружения Путина оценивались в триллион долларов, а британские – в полтриллиона, то сейчас британские активы оцениваются тоже почти в триллион, в $800 миллионов. Сейчас эти средства находятся под угрозой замораживания и конфискации.

К каким это может привести последствиям – смотрите в видеосюжете.