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СМИ: Ким Чен Ын вылетел с Сингапур

  • 10.06.2018, 8:20
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Названы два следующих в Сингапур самолета, на борту которых может находиться правитель КНДР.

Японский телеканал NHK сообщил о вылете из Пхеньяна в Сингапур самолета Ил-62. Этот самолет используется верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РБК.

О вылете самолета японский телеканал сообщает со ссылкой на сервис Flightradar24.

О том, что северокорейский лидер мог вылететь в Сингапур, где должны пройти его исторические переговоры с Дональдом Трампом сообщает и южнокорейское агентство «Ренхап». Однако оно называет другой борт, который может использоваться Ким Чен Ыном — китайский Boeing 747-4J6 авиакомпании Air China. Согласно данным на сервисе Flightradar24, этот самолет выполняет регулярные рейсы между столицей Северной Кореи и Пекином. Однако, как указывает южнокорейское агентство, после 10 июня взлета этот борт внезапно изменил пункт назначения. Самолет Boeing 747-4J6, по данным «Ренхап», обычно используется китайским правительством для перевозки высокопоставленных официальных лиц, в том числе лидера КНР Си Цзиньпина. По версии агентства, китайский самолет вместо персонального Ил-62 мог быть использован властями КНДР из соображений безопасности. Вместе с тем, этот самолет мог быть использован для перевозки к месту саммита сопровождающей Ким Чен Ына делегации.

Официального сообщения от Пхеньяна о вылете Ким Чен Ына в Сингапур пока не поступало.

Газета South China Morning Post со ссылкой на источник в южнокорейских ВВС ранее писала, что Китай может направить истребители на сопровождение рейса с северокорейским лидером. Эскорт самолетов ВВС должен был обеспечивать безопасность полета и продемонстрировать гарантии безопасности со стороны Китая. Информация о том, что военные самолеты сопровождают какой-либо из двух рейсов, на борту которых может находиться Ким Чен Ын, нет.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в Сингапуре. Договоренность о встрече двух лидеров была достигнута еще в конце апреля, при участии директора ЦРУ Майка Помпео, позднее назначенного госсекретарем США. С этой целью он несколько раз побывал в Пхеньяне. Несмотря на то, что беседа Трампа и Ким Чен Ына должна пройти только 12 июня, американский президент специально ради нее сократил свое пребывание на саммите G7 в Квебеке, вылетев в Сингапур 9 июня.


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