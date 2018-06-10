Эффект дежавю 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

10.06.2018, 8:50

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Быть может, кому-то в Кремле было лень писать новую методичку?

При Путинской политической стабильности (она же застой и деградация) все давно привыкли к однообразию, отсутствию конкурентных выборов и хотя бы каких-то признаков демократии. Но то, что происходит в предверии выборов мэра Москвы 2018 - слишком даже для нее.

А происходит самое настоящее дежавю. Все это мы совсем недавно (если быть точнее - в марте сего года) уже видели.

Есть единый кандидат (он же фаворит и будущий победитель) от режима - Собянин (Путин). Есть бодрый кандидат от оппозиции, которого в итоге под левыми предлогами не допустят - Яшин (Навальный), и есть подставной кандидат от оппозиции, согласованный лично с Собяниным (Путиным) - Гудков (Собчак).

Также в наличии: кандидат от "народа" - Шевченко (Грудинин), яблочное (огрызочное) серое ничто - Митрохин (Явлинский) и кучка никому не известных фриков: Красовский, Стерлигов (Сурайкин, Бабурин). Даже "боги креатива" (партия Роста) выдвигают своего кандидата (а кого... если не Титова?).

Совпадение на совпадении... Или не совпадение? Быть может, кому-то было лень писать новую методичку и он решил использовать старую, благо с нее еще и года не прошло...

Телеграм-канал «Запретное мнение», kasparov.ru