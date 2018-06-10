В Витебске открыли фонтан стоимостью более миллиона долларов 17 10.06.2018, 8:53

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ФОто: belsat.eu

Деньги были взяты из городского бюджета.

В Витебске после долгого перерыва включили новый фонтан. Он стоит более миллиона долларов, сообщает «Белсат».

Еще полтора года назад витебские городские коммунальные службы объявили тендер на расчистку Витьбы и поддержание гидрологического режима и санитарного состояния реки. Будущие работы оценили в Br 3,181 млн. Работы предусматривали и замену старого фонтана в парке имени Фрунзе.

Новый светодинамический фонтан смонтировали еще в 2017 году и даже запустили 12 июля, однако потом его законсервировали.

Построенный еще в прошлом году фонтан все-таки включили, правда произошло это только сейчас.

На этот проект из городского бюджета пошло Br 2,365 рублей (около $ 1,181 млн).