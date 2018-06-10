Дело Бабченко: Заказчик планировал госпереворот в Украине 2 10.06.2018, 8:54

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Адвокат подозреваемого сообщил, что изначально речь не шла об убийстве журналиста.

Некий Вячеслав Пивоварник, которого подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман назвал заказчиков преступления, изначально планировал провести в Украине серию терактов и государственный переворот. Конкретно об убийстве Бабченко сначала речь не шла. Такую версию изложил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Hromadske радио.

"...Смена власти в Украине, предложил поискать украинских чиновников для того, чтобы они полностью вместе с семьями переехали в Москву, чтобы потом дискредитировать действующую власть в мировых средствах массовой информации", - рассказал он.

Кроме того, по словам адвоката, "заказчик" хотел найти бандформирования террористических актов, в том числе на румынской границе, предложил найти среди бывших ветеранов АТО людей, которые были бы готовы совершать теракты, раз в месяц выстрелом из гранатомета подрывать полицейскую машину.

Солодко рассказал, что Пивоварник когда-то управлял Фондом ветеранов СБУ, потом был вынужден уехать в Москву, "когда его кинули при конвертации денег через этот Фонд на $800 тыс". По версии адвоката, когда он обратился к Герману, тот, в свою очередь, связался со своим давним знакомым Дмитрием, "сотрудником спецслужбы".

1 июня суд отправил Германа под арест на два месяца без права залога. Как сообщил адвокат, апелляция этого решения будет рассмотрена 11 июня.