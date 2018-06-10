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В Сербии водители начали протесты из-за повышения цен на бензин

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  • 10.06.2018, 9:18
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Александр Вулин

Машины останавливаются посреди дорог.

Министр обороны Сербии Александр Вулин раскритиковал протест автомобилистов в стране, сравнив его с Автомайданом, который, по словам чиновника, "уничтожал Украину по приказу западных спецслужб". Соответствующее заявление главы Минобороны опубликовала сербская телекомпания РТС.

Фото: rts.rs

В пятницу, 8 июня, по всей Сербии водители на час остановили свои автомобили посреди дорог, протестуя против подорожания горючего.

Как заявил Вулин, такой протест не только "мешает повседневной жизни" каждого гражданина, но и показывает, что "два или три человека могут испортить жизнь тысяч людей". Министр отметил, что "такая же акция" была проведена в 2013 году в Украине.

"Тогда они называли себя Автомайданом. Создавая пробки, они разрушали единую страну, провоцировали конфликты и уничтожали страну по приказу западных спецслужб", - заявил Вулин.

Глава Минобороны считает, что теперь Автомайдан повторяется в Сербии и за ним якобы стоят люди, "делавшие это в Украине".

"К счастью, во главе Сербии Вучич (президент Александр Вучич – ред.), а не Янукович, поэтому пускай они не надеются добиться таким образом дестабилизации и уничтожения Сербии", - резюмировал Вулин.


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