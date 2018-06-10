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«Пора уже дроздовскую лошадь запрячь в плуг»

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  • 10.06.2018, 9:30
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Белорусы возмущены планами властей по очередному повышению пенсионного возраста.

Согласно указу Лукашенко, пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается с 2017 года. Этот процесс должен завершиться в 2022 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом после 2022 года пенсионный возраст женщин и мужчин могут уравнять. В высших органах власти уже обсуждают этот сценарий.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко назвал пенсионную систему Беларуси «миной замедленного действия».

Новость о подготовке еще одного этапа повышении пенсионного возраста после официального завершения «реформы» вызвала возмущение у читателей Charter97.org. Сайт собрал самые яркие комментарии:

«Никто не обращает внимание что на основании белорусских законов граждан Беларуси вообще лишают пенсий если они переехали на жительство за границу - в страны ЕС. Меня лишили пенсии 17 лет назад»

«Четверть века власть и ее представители живут не по средствам совсем не богатой страны. Жили и живут по европейским стандартам, при этом загнав большую часть населения на грань бедности и нищеты. Вот эти «слуги народа» и должны остаться без пенсий.

«Возьмите Польшу! Пять или шесть лет я тут отработаю, к 50 годам могу на пенсию валить и получать мин.400-500$. В Беларуси у кого такие пенсии!?»

«Желаю этим «законотворцам», чтобы им 63-летний хирург с трясущимися от старости руками делал операцию, и 58-летняя медсестра с подсевшим зрением ставила капельницу в больнице».

«Мне повезло жить и работать в США. Я здесь работаю всего 8 лет, но американское правительство уже прислало уведомление, что я заработал нужные 40 очков в социальной системе США и буду получать социальную пенсию. Сочувствую 30-летним белорусам: нашу белорусскую пенсию мы не увидим, т.к. власти просаживают пенсионный фонд со страшной скоростью».

«Для того чтобы у белорусов были деньги на пенсии надо:

отказаться от ненужных народу фестивалей и турниров ведь они созданы для услады чиновников;

сократить число министерств вдвое;

чиновников уравнять в пенсионном плане с народом;

убрать всякие управления делами президента и президентские фонды, ведь президент это гражданин Беларуси, а все граждане равны перед законом;

создать систему верховенства права и закона, как это сделано в странах Евросоюза;

давать повышенные пенсии только тем кто реально прославил страну, а не поставил её на колени превратил в посмешище для всего мира ( ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные спортсмены страны вроде Александра Медведя, Анатолия Юлина, Виталия Щербо и т.д.;

а чинушам нашим давать социальные пенсии, чтобы они поняли во что превратилась страна под их «мудрым» руководством!»

«Народ ! Уже пора каждую дроздовскую лошадь запрячь в плуг!»

«Есть ли законный способ отказаться от выплат в пенсионный фонд? Мне не нужна эта нищенская пенсия и платить я не хочу. До нее еще дожить нужно, нас за дурней держат».

«Узурпатор просто экономит на обычных пенсионерах. Достаточно перераспределить средства ФСЗН от небедствующих чиновников и людей в погонах в пользу тех, кто их содержит».

«Без пенсий и на полном гособеспечении будут Лукашенко А.Г. и все его воровское окружение. В изолированных камерах Жодинской показушной тюрьмы. Павел Изотович уже испробовал на своей шкуре. Говорит, понравилось. Осталась самая малость - прозреть народу».


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