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Католический священник: Мы называем Куропаты нашей минской Кальварией

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  • 10.06.2018, 9:41
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Юрий Санько
Фото: rfe/rl

Костел выступает против заведений, подобных «Поедем поедим».

Отец Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси прокомментировал «Радыё Свабода» протесты, проходящие в Куропатах из-за открытия ресторана «Поедем поедим».

«Костел против таких строений (рестораны« Поедем поедим ». - РС), так как каждое место почитания - это место святое. Тем более если мы называем Куропаты нашей минской Кальварией.

Другое дело, это показывает, что больше нужно думать о духовном в таких моментах.

Разрешается строить духовные объекты на кладбище или на бывших кладбищах. К сожалению, имеем то, что имеем.

Музей [вместо ресторана] - хорошее предложение. Тем более если в планах есть создание мемориала «Куропаты» на государственном уровне. Если мемориал возникнет, эти здания можно будет передать для других целей, возможно, для информационного центра. Но это уже могли бы решать специалисты.

В таких местах мы должны задумываться: а что завтра будет с нашими могилами? Если это мученики нашей земли, то к ним мы должны соответствующим образом и относиться».


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