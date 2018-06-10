Трусливый план Путина 10 Алексей Рощин

10.06.2018, 9:45

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А ведь хозяин Кремля боится… пенсионеров.

Комментировал сегодня для телевидения грядущее повышение пенсионного возраста. Заметил, что даже телевизионщики (люди циничные, особенно сейчас, им-то, как правило, всегда все равно) были в легком шоке. Некоторые даже уже за кулисами подходили и меня спрашивали с затаенной надеждой - а может, мол, того? Может, еще отменят это повышение отменят? То есть обращались КО МНЕ за утешением, к полузнакомому "эксперту". Вот до чего дошло.

А ведь, что называется, кроме шуток: мы ведь сейчас стоим на пороге одной из, может быть, крупнейших реформ аж со времен приватизации. Поднять пенсионный возраст, как они собираются, "для мужчин - до 65, для женщин - до 63" - это ведь реальное потрясение, которое затрагивает абсолютно всех граждан. И просчитать все последствия "на берегу" едва ли возможно.

Недаром Путин так колеблется - это видно невооруженным взглядом. Понимает, собака, что лезет с этим повышением в какую-то западню. Отвечать-то рейтингом придется. Интересно - как он вообще на такое решился?

Ведь Путин боится пенсионеров, еще со времен памятной "монетизации льгот". Массовые бунты, вспыхнувшие одновременно по всей стране, все эти перекрытия трасс - это произвело тогда на власть большое впечатление. Да и в самом деле, как с пенсами бороться - ОМОН на них насылать? Дело для властей стремное: собственных бабушек колотить дубинками - этак даже самый харизматик рискует остаться без жандармов.

Так что пенсов старались с тех пор особо не трогать и по возможности подкармливать - урок был усвоен. В чем же сейчас дело?

Возможно, кремлевские сами себя утешают, что в этот раз реформа как раз по пенсионерам-то и не ударит! Пенсионерам, типа, что - они ведь уже и так на пенсии; недовольными могут быть только "новые пожилые", то есть работающие - которые "вдруг" обнаружат, что им стукнуло долгожданные 55 или 60 - а никакой пенсии будет "не положено". Но это ж, мол, "совсем другое дело"! Это ж не пенсионеры, а просто старые и больные работяги - пусть себе работают!

Как ни странно, но, возможно, именно в этом и заключается "хитрый план". Не зря ведь Путин на "Прямой линии" в ответе на вопрос про повышение пенсионного возраста почему-то стал особенно упирать на то, что "повышение уровня жизни пенсионеров - главная задача правительства!"

Тут именно "пенсионеры" - ключевое слово! Поскольку после повышения возраста выхода на пенсию пенсионеров в стране автоматически начнет становиться все меньше и меньше (старые будут умирать, а новых не будет "прибывать") - правительство, соответственно, сможет этому на глазах уменьшающемуся количеству подкинуть к пенсии 1-2, а то и целых три тысячи р.! Вот и заткнут им рот. Гениальный план.

По сути - та же "оптимизация", уже испытанная вполне успешно на других "бюджетниках" - учителях и врачах. Искусственно ограничиваем численность очередной категории бюджетников, большую часть средств на их содержание таким образом экономим, да еще и подкидываем оставшимся "в списках" кое-что сверху. Бинго!

Главное - что показали предыдущие "оптимизации"? Они показали, что сокращенные врачи и учителя - те, за чей счет и происходит весь банкет - отнюдь не бунтуют, никак не докучают, а просто тихо и покорно срыгивают куда-то в туман. Потренировавшись на кошечках, правительство полно энтузиазма таким же образом "уволить из пенсионеров" целые возрастные категории - женщин в возрасте 56-62 и мужчин в возрасте 60-64. А что, разве не проканает?

Наверно, да. Но при условии, что "гаражная экономика" сможет абсорбировать такую большую порцию неожиданных нахлебников.

Проблема ведь только одна с повышением пенсионного возраста - оно выбивает последнюю подпорку "советского велфера" из-под ног "новых пожилых". Как они станут выживать?

"Закидали их ветками, забросали их грязью,

И пошли по домам под шумок толковать.

Что пора положить уже конец безобразью.

Что и так уже скоро мы все начнем голодать".

Алексей Рощин, ЖЖ