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Лукашенко надеется на ШОС

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  • 10.06.2018, 9:57
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Диктатор боится поражения в торговых войнах.

В условиях глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму, завил Лукашенко на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Диктатора цитирует его пресс-служба.

«Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях», — сказал правитель.

Он обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.

«Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере», — считает Лукашенко.


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