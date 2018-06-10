Лидеры G7 решили принимать новые санкции против России 2 10.06.2018, 10:10

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Страны G7 по итогам саммита в Квебеке согласовали совместное коммюнике.

Лидеры стран «Большой семерки», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, по итогам переговоров в канадском Квебеке договорились и в дальнейшем при необходимости принимать новые санкции против России. Об этом со ссылкой на итоговое коммюнике G7 сообщает Reuters.

Прежде, как указывается в сообщении на сайте британского правительства к подобному решению своих союзников подталкивала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Политик, как отмечается в пресс-релизе, в частности призывала «к дополнительным мерам по сдерживанию способности России подорвать международную законодательную систему».

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их воздействие», — цитирует Reuters текст итогового коммюнике лидеров стран «Большой семерки». Москву главы G7 в этом документе, по информации французского телеканала LCI, также призвали прекратить «подрыв демократических систем». О диалоге с Россией в коммюнике «Большой семерки», как указывает канал» говорится только в контексте «решения региональных и мировых кризисов».

Фото: AP

Также в этом документе отмечается, что страны G7 согласны с точкой зрения Великобритании по «делу Скрипаля». Россия с большей долей вероятности ответственна за эту атаку, другого правдоподобного альтернативного объяснения нет», — говорится в коммюнике по итогам саммита.

Помимо этого во время встречи, согласно документу, лидеры стран «Большой семерки» договорились принять меры, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, приверженность все они (за исключением США) выразили Парижскому соглашению по климату (американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты прекращают участие в этом договоре в июне прошлого года).

Что же касается введенных Вашингтоном тарифов на ввоз в страну стали и алюминия, перемьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции после окончания саммита заявил, что Оттава «продолжит реализовывать план по применению ответных тарифов». «Я готов сотрудничать с президентом [США], чтобы быстро разрешить этот спор. Но как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы», — добавил он.