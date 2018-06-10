Молодой ученый из Мостов создал зубную щетку будущего 2 10.06.2018, 10:18

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Прибор работает без участия человека.

Биотехнолог Егор Мандик в лаборатории 3D-прототипирования Инженерного института Казанского федерального университета разработал революционную технологию — сконструировал зубную щетку, работающую без участия человека. О молодом ученом рассказала «Газета Слонимская».

— Я родом из города Мосты Гродненской области, учился в СШ №5. Моя мама работает медсестрой. Это тяжелый труд. Я хотел упростить маме работу. Представлял себе какие-то огромные необычные зубные щетки и рисовал их. Но потом свою идею отложил. Подумал, мало, что ли, специалистов в этой сфере, без меня изобретут что-нибудь, — рассказывает Егор Мандик.

Как признался Егор в разговоре с корреспондентом «ГС», ученик он был так себе, собой в ту пору ему было мало чем гордиться, на учебу не налегал, предпочитал ковыряться в компьютерах, читать об интернет-технологиях.

В 2006 году семья из Мостов перебралась в Великобританию. Там Егор окончил колледж и Университет Восточного Лондона по специальности «медицинская биотехнология».

Прошло пять лет, а идея «зубной щетки будущего» так и не отпускала. К тому же за это время ничего принципиально нового в этой сфере не изобрели. Но взяться за проект молодой ученый не решался. Все-таки он не инженер, а здесь нужны особые навыки.

В 2014 году 22-летний молодой человек отправился из Лондона, где учился, в Казань, чтобы добиться руки и сердца своей возлюбленной. Вскоре пара поженилась, и семья осталась жить в Татарстане. Оказалось, что в этой стране есть IT-парк, Иннополис. Здесь и начала воплощаться давняя мечта парня.

Его инновационная зубная щетка напоминает боксерскую капу. Когда надеваешь капу на все зубы, жмешь на кнопку, то устройство само дозирует пасту, и две-три секунды чистит ультразвуком. Это условный макет. Настоящая разработка засекречена, чтобы не увидели конкуренты. Впервые представлять свое устройство компания планирует в Калифорнии.

К слову, инновационную щетку Егор делает с оглядкой на своего ребенка. Хочет, чтобы дочка как можно скорее воспользовалась всеми преимуществами новых технологий.

А вообще, по мнению Егора, основная проблема чистки зубов в том, что люди не выполняют правильные движения щеткой, пропускают труднодоступные места, чистят по минуте вместо положенных двух.

Примерная стоимость прибора составляет 7000 российских рублей. Уже есть российские клиники, заинтересованные в покупке щетки у компании. У ученого есть идея выйти на клиники, где ухаживают за людьми с ограниченными возможностями.

— Вообще, моя главная цель — продлить человеку жизнь без потери ее качества. Но поскольку задача эта глобальная, я решил начать с небольшого проекта, который легко коммерциализовать, — признается Егор Мандик. — Заработаю денег и возьмусь за большое дело. А теперь работаем напряженно, очень многое нужно успеть.

Сейчас главная задача — поскорее завершить разработку и оформление патентов. А там уже можно думать о серийном производстве. В первую очередь он нацелен на зарубежный рынок. Но затем планирует подготовить почву для продаж в России и родной Беларуси, где уже давно не был, может, даже в родных Мостах.

О родном городе детства, по признанию Егора, у него осталось очень много воспоминаний, и все они позитивные:

— Очень люблю свой родной город, и всегда хочется туда вернуться — это как вернуться в детство. Очень нравится природа. Хочется, чтобы и мой ребенок проводил время в этом городе. Много ярких воспоминаний связано с родными и друзьями — игры во дворе, купание на речке. Наша семья очень дружная, мы часто к друг другу захаживали в гости. Тетя Мария всегда помогала, для меня она как вторая мама, оказала сильное влияние на мое воспитание. Когда забегал к бабушке Ане, она угощала бесконечным количеством еды — картошечкой, супчиком, пельмешками.

Бабушка Мария же пыталась дать деньги на мороженое, но я всегда отказывался, хотя было исключение: как-то согласился взять денежку и пошел играть в компьютерный клуб с друзьями.

Помню, всегда играли с двоюродными сестрами и братьями — Катей, Антоном и Димой, помогали друг другу. Сейчас поддерживаем связь, всех раскидало: Катя в Катаре, Антон в Штатах, а Дима в Польше. Хочется собрать всех вместе, посидеть за столом, уже семьями, чтобы наши дети так же играли, как и мы когда-то.

У меня на телефоне стоит фотозаставка — там мне год, и вся семья сфотографирована вместе. Всегда думаю о семье, хочется успеть сделать много для близких людей и человечества в целом, — отметил в заключение Егор.