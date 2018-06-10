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Самолет Ким Чен Ына в полете сменил курс и номер рейса

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  • 10.06.2018, 10:29
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Лайнер совершил маневр при подлете к столице Китая на пути в Сингапур.

Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого предположительно находится северокорейский правитель Ким Чен Ын, во время полета сменил курс и номер рейса. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Лайнер Boeing-747 вылетел из Пхеньяна по маршруту CA122 в Пекин, но при подлете к столице Китая сменил номер рейса на CA61 до Сингапура.

Доподлинно неизвестно, находится ли лидер Северной Кореи на борту, но вполне вероятно, что Ким Чен Ын таким образом отправился на саммит с президентом США Дональдом Трампом. Ранее 10 июня президент США после короткого возвращения с саммита «Группы семи» в Канаде снова сел в самолет и отправился в Сингапур.

В свою очередь, японский телеканал NHK сообщил в вылете из Пхеньяна правительственного самолета Ил-62 авиакомпании Air Koryo, передает ТАСС. Однако оговаривается, что также нет достоверной информации о пассажирах этого рейса.

По мнению наблюдателей, в поездке в Сингапур должны участвовать по меньшей мере два лайнера из КНДР.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.


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