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«Лукашенко уйди, дай народу заработать»

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  • 10.06.2018, 10:35
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Предприниматель предложил откровенно поговорить с диктатором.

Попадая в приграничные украинские города, белорусы признают, что они в шоке от увиденных там цен.

Почему сложился такой диспаритет в уровне жизни между Беларусью и Украиной и как искать выход из сложившейся ситуации? На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и предприниматель из Барановичей Николай Черноус.

- Вы предприниматель и наполовину украинец, часто ездите за товаром в соседнюю страну – действительно ли цены отличаются от белорусских на порядок?

- Цены в Украине намного ниже. И практические каждые выходные приходится наблюдать «великое переселение народов»: белорусы садятся на поезд «Барановичи – Удрицк» и шумный караван отправляется в Украину. Едут, закупаются, просят перевозчиков, чтобы помогли «перебросить» товар через границу – и как во времена аргонавтов или Синдбада-морехода с полными мешками «сокровищ» возвращаются домой.

- Вы довольно ярко описали этот процесс… Но белорусский телевизор пытается «доказать», что в Беларуси уровень жизни якобы выше. Что бы вы ответили пропагандистам?

- Телевизор сочиняет небылицы себе на потеху. Как в поговорке: собака лает – ветер носит.

Их «довод»: зарплаты у нас больше, чем у украинцев. На самом же деле, если переводить на доллары – получается почти то же самое. 150 долларов – самая распространенная зарплата у нас в регионах. Не спорю, может в Украине кое-где, подальше от Киева, бывает и немного ниже. Но цены-то ниже в несколько раз! И получается, что покупательная способность украинца сегодня значительно выше. Вот такая простая математика.

И еще железный контрдовод: все едут в Украину, а не наоборот. Я сам ехал в этом дизеле – он трещит от белорусов. Так что украинский холодильник давно победил белорусский телевизор.

При этом украинцы еще отчисляют из своих зарплат до 20% на победу в АТО – и ничего, на все у них хватает. Так не живут, как мы…

- А как мы живем? Ваше мнение.

- Мы живем, как в ледником периоде. Страна становится ледяной пустыней: на рынках и в магазинах людей, как ветром сдуло.

Три года назад зайдешь в «Евроопт» - стоят десять касс и к каждой очередь людей, не успевают обслуживать. А сейчас заходишь и видишь: три кассы – и пустота. Все, наелись. Доллары израсходовали, а зарплата уходит на коммуналку. Так и живем: заплатили «коммуналку» и спим, как камни. Рассчитались с государством. А остальное – не по карману. Все уже, дожились до ручки.

- Вы сравнили электрички в Украину с караванами. Раньше караваны были не только источниками товара, но еще и источниками информации… А что теперь говорят люди, вынужденные ехать за покупками в соседнюю страну?

- Белорусы уже поняли, что одними разговорами ничего не поменяешь. Едут теперь молча, больше думают. Но такое глухое молчание может оказаться сильнее, чем любые слова. И грознее.

Зато когда кто-то из украинцев (это в основном те, кто в Беларуси ни разу и не бывал) говорят о Лукашенко, люди всегда отвечают: «Заберите его».

- Вы житель Барановичей, у вас хорошее сообщение с Украиной, но регулярно ездят и люди на маршрутках из Минска. Как вы это прокомментируете? Что мешает сделать нормальными цены у нас?

- Цены-то можно сделать. На полдня. Потом опять подскочат. Ведь цены на товар определяет рынок, свободная конкуренция, торговля. А что происходит с торговлей в Беларуси? Правильно – торговлю в Беларуси задушили.

Торгует только тот, у кого особые отношения с властью. И я говорю не о каких-то придворных, приближенных… Посмотрите: «тюбетеечки» свои точки открыли и никаких проверок не боятся. А попробовал бы кто-то из простых ИП так… Задушат.

Потому что наверху свобода торговли одному человеку, как кость поперек горла. А если бы народ ногами затоптал, вышел на Площадь и снял Лукашенко – все было бы хорошо, наступил бы порядок. Предложите Лукашенко уйти – и все станет на свои места, и цены будут как в Украине.

- Ну, наверное просто предложить мало…

- Конечно, надо не просто, а очень настойчиво предложить. И проследить, чтобы ушел. Но если народ «проголосует» за лучшую жизнь ногами, выйдет на Площадь, тогда и можно будет поговорить откровенно, начистоту. И о зарплатах, и о достойной жизни.

А пока молчим – будут помощники Лукашенко и начальники колоний взятки брать по 200 тысяч долларов. Вы только представьте, что это за сумма: половину Барановичей можно одеть и накормить!

У Лукашенко состояние – девять миллиардов. Зачем ему столько? Даже если столы накрыть и вместо майонеза на хлеб эти доллары намазывать – все равно не хватит времени съесть.

Одумайся, сколько ты еще думаешь сидеть? Ну проживешь до 80, до 90 лет – все равно не потратишь эти деньги. Уйди, дай народу заработать. Но нет. Он как собака на сене: и сам не гам, и другому не дам.

Только может придумать новые «фокусы», чтобы людей ограбить. Посмотрите, как с деноминацией было: ведь цены на некоторые продукты выросли в десятки, даже в 100 раз! А кричал с трибуны, обещал: цены не вырастут…

Потому я так скажу: «Хотите цены, как в Украине? Скажите Лукашенко «уходи!»


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