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Пять танков будущего, которые могут изменить поле боя

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  • 10.06.2018, 10:47
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При грамотной тактике применения и прикрытии пехотой танк превращается в неприступную крепость.

Танки по-прежнему остаются главным аргументом пехоты на поле боя. При грамотной тактике применения и прикрытии пехотой танк превращается в неприступную крепость и отличный таран для обороны противника. Современные конфликты заставляют менять тактику применения танков, а также побуждают инженеров вносить изменения в конструкцию боевых машин.

Сайт tut.by выбрал пять танков, которые показывают различное видение инженеров и военных того, каким будет танк будущего. Некоторые из этих машин все еще не вышли из стадии прототипов, другие уже вовсю испытываются в войсках.


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