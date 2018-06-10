Фотофакт: В Бресте появилась масштабная инсталляция против аккумуляторного завода 10.06.2018, 10:56

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Брестчане продолжают отстаивать свое право жить без вредного производства.

В Бресте появилась масштабная стрит-арт инсталляция против строительства завода АКБ. Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

Напомним, сейчас в Брестком горисполкоме находится заявка от трех женщин, которые просят разрешить проведение пикетов «Брестчанки против свинца» напротив строящегося завода.

Пока что активистам лишь однажды удалось добиться разрешения на проведение массового мероприятия против строительства завода «АйПауэр» под Брестом — митинг «Брестчанки против свинца» прошел в конце апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. Заявление в горисполком подавали четыре жительницы Бреста и района.

С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в Администрацию президента. Однако правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.