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Театральный памфлет

  • Григорий Амнуэль, kasparov.ru
  • 10.06.2018, 10:59
Григорий Амнуэль

От некоторых политиков будем ждать хороших спектаклей.

Читатель не поверит, но данный текст адресован, прежде всего, одному читателю, впрочем, возможно, и другим вдумчивым будет небезынтересен. Начну по порядку.

Доказывать, что Россия — страна театральная не надо. Достаточно вспомнить творчество и трагические, в большей или меньшей степени, судьбы Станиславского, Чехова, Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Вахтангова, Любимова, Эфроса, Акимова, Товстоногова, Ефремова, Серебренникова... Список можно расширять и продолжать, и он займет как минимум целую страницу. И это без оперы, балета и театра кукол. Правды ради отмечу, что и некоторые другие страны в большей или меньшей степени театральны и легко могли бы предъявить свой список.

Увы, театр вписывает не всегда только творческие страницы в историю. Например, в Киевском — убили премьера Столыпина. Но и тут российское государство не одиноко. А пожалуй, и уступает безусловному лидерству Соединенных Штатов — там в театре убили президента Линкольна.

Однако, простите, речь пойдет не о традиционном театре, и хотя А. Пушкин советовал учиться у Шекспира, вспомню Б. Пастернака — "Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь". Впрочем, можно вспомнить и крылатое — "Весь мир театр, и мы в нем актеры". Так вот чуть-чуть о нескольких актерах на этой сцене.

Президент Дональд Трамп заявил, что стоит подумать о том, чтобы вернуть Россию, т.е. в соответствии с лозунгом, превратившимся за десятилетия в поговорку, "мы говорим партия — подразумеваем Ленин", — В. Путина в G7. Вполне театрально и логично. Действительно, ну неудобно Трампу одному такому театральному среди остальных, а тут на сцену может быть возвращен не менее яркий артист, смотришь — все переключатся на него. Опять же драмы прибавится. Хотя, опережая события, уверен, остальные артисты на такой ввод не согласятся, уж больно сильно артист проштрафился, нарушая заведенный в театре порядок. То вместо текста отсебятину ляпнет, то с выходом опоздает, а то и вовсе мизансцену разрушит. Он, конечно, по мнению некоторой публики, яркий, талантливый, но уж больно не вписывается в труппу. Да, думаю, придется еще труппе главного мирового театра пока играть в старом во всех отношениях составе, и Трампу трудиться на мировой сцене одному, ожидая встречи со своим возможным кумиром. А Путин все ждет встречи с Ганди.

Да, в театре очень важен диалог и, если артисты тянутся друг к другу, их встреча согласно драматургии может произойти. Главное, чтобы не на площадке аэродрома Северного. Ну и, разумеется, не стоит спешить в театр, пролетая над "сепаратистскими" районами востока Украины, а так дуэт может состояться при большом стечении публики.

Вообще-то я театр люблю, уверен, как и вы. Готов принимать любые творческие поиски, оставляя за собой право на критический взгляд. Считаю главным не возвращать мир к театру гладиаторов — уж больно он был кровавый, хотя некоторые уверяют, что и справедливый. Но в наш XXI век, насыщенный техническим прогрессом, — боюсь, ареной, и далеко не театральной, может оказаться весь мир.

Так что будем ждать хороших спектаклей. Главное — не надо стрелять в режиссеров, да и сажать их не стоит. Пусть они творят. Может быть, это хоть как-то компенсирует и вернет в сценические рамки артистов, которые мнят себя гениями режиссуры. Театр ведь начинается с вешалки! С вешалки, не надо путать с виселицей... Драма никому не чужда, и на сцене и в жизни, и в биографиях, но пусть театр будет творческим, каким угодно, главное — не военных действий.

Григорий Амнуэль, kasparov.ru


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