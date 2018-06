Меган Маркл решилась нарушить правила королевской семьи 3 10.06.2018, 11:12

Новая герцогиня отступила от слишком консервативных требований придворного «дресс-кода».

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде, пишет The Sun.

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который слишком оголил плечи.

Фото: ЕРА/UPG

Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) – традиционный парад, который проводится ежегодно с начала XVII века – прошел в Великобритании в субботу, 9 июня.