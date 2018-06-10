Православный священник: Мое сердце с теми, кто протестует 6 10.06.2018, 11:18

Сергий Лепин

Протоиерей Сергий Лепин поддержал защитников Куропат.

Шесть дней подряд общественные активисты пикетировали развлекательный комплекс возле Куропат, где открылся ресторан «Поедем поедим».

Протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви прокомментировал ситуацию в интервью «Радыё Свабода»:

«Куропаты — святое место. Во-первых, это кладбище, во-вторых — место репрессий, или чудовищного преступления против Бога и человека, а в-третьих — памятник культуры. Если действительно спорная территория является чем-то из перечисленного — хотя бы чем-то другим, не говоря уже обо всем сразу, — то устраивать там какие-то развлекательные комплексы нелепо, неправильно, греховно.

Если же речь идет о том, что это только прилегающая территория, то тогда есть вопрос для дискуссий. Если бы комплекс был расположен дальше на 10 метров, то был бы улажен конфликт? Нет. А если на 30, на 50, 100, 500 метров?.. Когда же должно объективно возникнуть расстояние, которое бы больше никогда не вызывала споров?

Лично мое сердце с теми, кто протестует. Но, братья и сестры, очень трудно требовать выполнения тех норм, которые не прописаны законодательно. И еще важно четко разобраться, у кого требовать, если какие-то нормы были действительно нарушены, и кем они были нарушены.

Когда строительство было совершено по закону, то, наверное, обращаться нужно с законодательными инициативами, которые изменят закон в правильную сторону. Ну и, разумеется, бороться с одними нарушениями закона, если они имели место, с помощью нарушений других законов тоже неправильно. Надо быть постоянным, рассудительным и не рубить с плеча.

Очень неправильно Куропаты превращать в то место, где белорус враждует с белорусом — это противоречит духу святого места. Мы молимся за то, чтобы участники конфликта в частности и все наше общество полностью скорее выработали позитивную примирительную концепцию, которая будет увековечивать память невинно убиенных и предостерегать нас всех против ненависти — именно последняя и есть главной причиной появления таких страшных мест на земле, как Куропаты».