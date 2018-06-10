«Дело Собчака»: Загадки биографии покровителя Путина 10.06.2018, 11:32

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Своей политической карьерой Владимир Путин обязан первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

В 1990 году подполковник КГБ при непонятных обстоятельствах стал членом команды председателя Ленсовета, а позднее мэра Петербурга Собчака, возглавил комитет по внешним связям мэрии, а в 1997 году помог своему покровителю, когда тот решил бежать за границу, опасаясь ареста по обвинению в коррупции, пишет svoboda.org.

12 июня выходит на экраны фильм "Дело Собчака", снятый его дочерью Ксенией и режиссером Верой Кричевской. Владимир Путин, охранник Виктор Золотов и другие люди, хорошо знавшие Анатолия Собчака, рассказывают его дочери о том, что происходило в Петербурге в 90-х. Но многие опасные вопросы не поднимаются – о связях, которые будущий президент России завел с героями "бандитского Петербурга", о махинациях вокруг продажи сырья за границу, о приватизации порта, о процветавшей в городе наркоторговле.

Анатолий Собчак и Владимир Путин

"Что знал Собчак? До какой степени он был посвящен в детали того, чем занимался его подчиненный? Такой разговор вряд ли возможен в фильме, в котором принял участие Путин”, – пишет в рецензии Наталия Геворкян.

Редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов изучает историю симбиоза чиновников и бандитов во время правления Собчака. Он знает ответы на многие вопросы, которые не решилась поднять в своем фильме Ксения Собчак.

– Собчак интересен сегодня потому, что благодаря ему совершенно никому не известный Путин получил власть, причем получил ее во время, когда открывались колоссальные возможности для личного обогащения. Как возник союз Собчака и Путина?

– Вот уже 20 лет путинская пропаганда излагает историю этого знакомства одинаково. В апреле 1990 года Собчака выбрали депутатом Ленсовета. Он набирал штат помощников и вдруг очень захотел, чтобы его помощником стал Путин. Вот просто захотел, и все. При этом заметьте:

1) Путина он едва знал, их сводили какие-то общие знакомые, имена которых не раскрываются.

2) Собчак не знал даже, что Путин – чекист, а когда узнал, сказал матом: "Да и … с ним!" (как вспоминал сам Путин в автобиографии "От первого лица", 2000).

3) Собчак на тот момент был публичным политиком, оппозиционером, ему предстояло работать в органах управления городом. А Путин не имел никакого отношения ни к политике, ни к оппозиции, ни к городскому хозяйству. Он только приехал из Дрездена и тихо сидел в ректорате ЛГУ подкрышником от КГБ.

Таинственные "общие знакомые", которые их свели, – это товарищи из КГБ

И вот поди ж ты! Вдруг именно к нему воспылал любовью Собчак, пожелав сделать этого человека своим приближенным, а позднее и замом в мэрии. Как-то странно, нет? Единственное рациональное объяснение это факту: таинственные "общие знакомые", которые их свели, – это товарищи из КГБ.

И еще один нюанс: помощником к себе Путина Собчак позвал ведь не сразу, как его выбрали депутатом, а спустя 2 месяца – в мае 1990 года, когда после сложных интриг между фракциями Собчак стал председателем Ленсовета.

Т. е. пока Собчак был просто депутатом, про Путина он не вспоминал. Зато, как занял первую высокую должность, так сразу. Это лишний раз говорит о том, что не Собчак "вспомнил" про малознакомого ему Путина весной 1990 года, а в КГБ вспомнили про него, когда увидели Собчака на его новой должности.

– Что же связывало Собчака с КГБ? Еще в 90-е годы появились публикации о том, что Собчак был осведомителем спецслужб. Говорил об этом и сокурсник Путина, бывший сотрудник КГБ Юрий Швец. Есть ли основания доверять этим свидетельствам?

– Бывший майор КГБ Швец, ныне живущий в США, не так давно действительно говорил об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Как утверждает Швец, в 1990 году в Питере оппозиционный Ленсовет возглавил осведомитель КГБ Собчак, к которому приставили помощником кадрового чекиста Путина. Т. е. к власти в городе пришло КГБ (а все думали – оппозиция).

Писала об этом и питерская пресса в 90-е. Например, газета "Новый Петербург" в декабре 1998 года. Это была нашумевшая статья, что профессор Собчак, работая в ЛГУ, был осведомителем. И якобы Путин, когда в начале 1990 года пришел работать в ЛГУ, получил доступ к личным делам агентуры среди студентов и преподавателей. Поэтому Собчак и сделал его своим помощником: стукач позвал на работу своего же куратора.

Оценить достоверность этих сведений о Собчаке довольно сложно. Доказательством работы на КГБ является личное дело агента, которое заводилось на всех осведомителей, и желательно с т. н. Приложением №7 к нему – это список сотрудников, которые работали с агентом или знакомились с его делом с момента вербовки. Для чего в странах Восточной Европы в свое время и вводили люстрацию: чтоб было понятно, кто перед вами и с какими кагэбэшниками сей политик работал по жизни, кому стучал. Тогда, может быть, наверху было б меньше собчаков, путиных и гундяевых.

Если говорить про майора КГБ Швеца, который утверждал, что Собчак был агентом, то тут есть вопросы. Во времена СССР Юрий Швец работал в Вашингтоне в разведке, в 1-м Главном управлении КГБ (ПГУ). К питерским делам он отношения не имел. Тем более если Собчак был стукачом в вузе, то это 5-е управление КГБ (борьба с идеологическими диверсиями), т. е. другое подразделение. С Путиным Швец также лично не знаком, хотя и учился с ним в одной разведшколе в середине 1980-х.

Подозреваю, что источником сведений Швеца является генерал Олег Калугин – перебежчик, ныне тоже в Америке, бывший первый зам начальника областного управления КГБ в Ленинграде в 1980-е годы Вот он-то, конечно, мог иметь доступ к информации по агентуре в городе, в том числе по такой фигуре, как Собчак. Но это мое предположение.

А вообще то, что говорит Юрий Швец, вполне логично. На мой взгляд, это единственное разумное объяснение удивительного поворота в судьбе подполковника Путина весной 1990 года. Вопрос только, когда они с коллегой Собчаком познакомились: весной 1990 года по наводке старших товарищей или еще раньше?

Трудно сказать, где Шутов черпал эти сведения. Даже если Собчак развелся с первой женой из-за "брезгливости" к ее болезни, сомнительно, чтобы он говорил об этом в суде под протокол. То же самое касается возможной работы Собчака на КГБ. Вряд ли Титыч имел доступ к архивам этого учреждения. Однако у Собчака было немало врагов в Москве, в том числе всесильный одно время Коржаков, начальник охраны Ельцина. Не исключено, что Титыча могли подсвечивать информацией из Москвы, а он уже дальше все это "литературно развивал" в меру своей фантазии.

В общем, учитывая личность Шутова, к его обвинениям в адрес Собчака надо подходить с осторожностью. Хотя, повторюсь, в случае, когда он взял себе в помощники Путина весной 1990 года, других разумных объяснений, кроме вмешательства КГБ, найти сложно.

– С работой Путина в мэрии связан скандал с пропажей гуманитарной помощи. Дело разбирала комиссия Марины Салье, но никаких мер принято не было. Какова роль Собчака в этой истории?

– Там было не воровство гуманитарной помощи, а намного хуже. Экономика СССР к концу 1991 года окончательно развалилась, в Питере вообще стояли очереди за хлебом. Как в блокаду. И тогда Москва (министр внешней торговли Авен, премьер-министр Гайдар) одобрили план продать за границу сырье из госзапасов и на вырученные деньги купить продовольствие.

Вообще лицензии на вывоз сырья должно было давать правительство в Москве, но тут почему-то этим правом наделили питерскую мэрию, комитет по внешним связям, который возглавлял Путин. Потом писали, что Путин выдавал эти лицензии незаконно, но это не так – город получил полномочия от Москвы, иначе таможня просто ничего бы не выпустила.

Переписка Путина с Авеном, ноябрь-декабрь 1991 г. Путин просит Авена дать ему право самому давать лицензии на экспорт. На документе – виза Егора Гайдара

Переписка Путина с Авеном, ноябрь-декабрь 1991 г. Путин просит Авена дать ему право самому давать лицензии на экспорт. На документе – виза Егора Гайдара

Переписка Путина с Авеном, ноябрь-декабрь 1991 г. Путин просит Авена дать ему право самому давать лицензии на экспорт. На документе – виза Егора Гайдара

Итак, мэрия Собчака в лице Путина получила право выдавать лицензии на вывоз сырья из госзапасов. И выдала их целую серию, и все за очень короткий промежуток времени – буквально три недели в конце декабря 1991 – начале января 1992 года. Торопились ребята.

Дальнейшее, в принципе, хорошо известно и не раз было описано в прессе. Сырье (там были нефтепродукты, цветные и редкие металлы, лес и т. д.) вывезли, а деньги украли. Комиссия депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье расследовала эту аферу и насчитала ущерб городу и государству на 100 млн долларов. То есть они украли не гуманитарную помощь, а государственные деньги, причем обворовали жителей голодающего города, своих земляков.

Расследование, как вы знаете, было спущено на тормозах. Власти в Кремле, а также мэр Собчак отказались реагировать, несмотря на требования депутатов. Хотя там была настоящая вакханалия. Например, была такая лицензия на вывоз 150 тысяч тонн нефтепродуктов (это более 30 млн долларов тогда). Физически это была солярка и мазут, которые находились в хранилищах Киришского НПЗ (Ленинградская обл.) и принадлежали государству. Ушли они куда-то в Англию.

Сначала Путин дал лицензию на их вывоз Мирошнику – это помощник вице-президента России Руцкого. По совместительству – международный аферист и соратник авторитета Могилевича из солнцевской ОПГ. Потом, в связи с какими-то проблемами у Мирошника в Москве, Путин переиграл всё и передал лицензию местной питерской фирме "Невский дом". Они-то всё и вывезли, и больше ни солярки, ни денег никто не видел.

Кто стоял за "Невским домом", потом долго искали журналисты. Итальянская "Република", например, когда Путин пришел к власти, прислала в Питер своих журналистов-расследователей. Они пришли к выводу, что за "Невским домом" стоял Владимир Смирнов. Это путинский друг по 90-м, председатель кооператива "Озеро" и финансист тамбовской ОПГ. Ближайший соратник известного авторитета Кумарина (Кума).

Владимир Смирнов на инаугурации Путина в Кремле в мае 2000 г.

По другой версии (более правдоподобной) за "Невским домом" стоял все-таки Тимченко, поскольку именно он в тот момент возглавлял весь сбыт нефтепродуктов в Киришах. Без него товар никуда бы с завода не вышел. Тимченко – человек, также имеющий давние связи с тамбовской ОПГ, о чем у вас на Радио Свобода не раз говорил предприниматель Максим Фрейдзон, который был в гуще топливного бизнеса и бандитской приватизации в Питере 90-х.

Ну и наконец, если посмотреть, кто был директором в подставной фирме "Невский дом", вывозившей нефтепродукты по путинской лицензии, – это некто Владимир Витенберг. Бывший сотрудник питерского угрозыска, который в 90-е был в охране у авторитета Руслана Коляка (Пучеглазый). А Пучеглазый, он тоже из тамбовской ОПГ.

В общем, как можете видеть, Путин был патриотом родного города. Право обворовать питерцев, стоявших в очередях за хлебом, он передал родной тамбовской группировке, а не каким-то там залетным варягам.

Ну а теперь про Собчака. Знал он об этой афере или не знал? Если не знал, комиссия Салье познакомила его со своими выводами. Собчак не сделал ничего. Более того, он защищал Путина от Ленсовета, отказался выполнять требование Ленсовета об отстранении Путина с должности главы Комитета по внешним связям за воровство и коррупцию.

Собчак – мой учитель, скажет Путин позднее. Те, кто требовал посадить Сердюкова с Васильевой, имейте это в виду.

– Вы упомянули авторитета Руслана Коляка. Его убили в 2003 году на фоне конфликта между ним и Романом Цеповым, другим известным деятелем бандитского Петербурга. Близкий друг Цепова – это Виктор Золотов, телохранитель Собчака в 90-х, позднее – начальник личной охраны Путина, а теперь – командующий Росгвардией и один из героев фильма "Дело Собчака", для которого он впервые дал интервью. Золотов годами сопровождал Собчака везде. Знал ли Собчак о его связях с Цеповым? Ведь Роман Цепов постоянно фигурировал в криминальных сводках тех лет, сидел в "Крестах" за разбой и т. п.?

Начнем с того, что Цепова хорошо знал не только Золотов, но и Путин. Путину тогда госохрана по должности не полагалась, и его охранял ЧОП Цепова, который был легальным прикрытием его бригады. Т. е. цеповские братки обеспечивали личную безопасность Путина. Кроме того, Путин и Цепов были настолько близки, что Рома выступал посредником в разных теневых делах вокруг мэрии.

Допустим, с 1992 года мэрия Собчака выдавала лицензии на казино. Отвечали за это Путин и Кудрин. Получали лицензии сплошь бандиты, за выдачу платились взятки, а потом еще надо было заносить регулярно "абонентскую плату", чтоб продолжать работать. В этих вопросах посредничал Рома. В прессе 90-х можно было прочитать, например, что игорная империя "Конти" авторитета Миши Кутаисского ежемесячно платила Путину через Цепова 20 000 долларов за общее покровительство.

Лицензии на казино давали приличный поток черного нала в направлении мэрии. Неужели он заканчивался на Путине? И он не делился с Собчаком?

Бывший глава службы безопасности питерского подразделения "Креди Лионэ" Франц Зедельмайер вспоминал, как в начале 90-х Собчак лично (!) каждую неделю привозил к ним в банк чемодан с наличкой, которую они переправляли на его счета во Францию, в головной банк. Зедельмайер говорит, что они очень боялись, что их поймают в аэропорту с этими чемоданами, и потому СБ банка настояла, чтобы Собчак использовал какую-то другую, менее топорную схему переправки своих денег за рубеж. Чтоб они поступали напрямую во Францию.

Франц Зедельмайер – западный немец, специалист по безопасности, который работал в Питере в первой половине 90-х. Если эти чемоданы с кэшем имели место, то где-то Собчак эту наличку брал. Думаю, что это в том числе продолжение тех потоков, которые шли в мэрию через Цепова.

Или вот известный питерский журналист и депутат тех лет Дмитрий Запольский, который хорошо знал Рому Цепова. Запольский вспоминал однажды, как Путин и Цепов отмазывали от тюрьмы авторитета Малышева (Малыша). Малышу грозил срок за бандитизм, но, пока он сидел в "Крестах" (это 1994 год), туда же ненадолго попал и сам Цепов. Его обвиняли в вооруженном разбое. Вскоре Рома отмазался и вышел, но успел познакомиться в тюрьме с Малышом. После чего Рома пошел к Путину и договорился, что надо помочь хорошему человеку избежать срока.

С судьями в городе Путин всегда договаривался лично, все-таки юрист с дипломом

Как хвастался сам Цепов Запольскому, они удачно занесли 200 тысяч долларов судье по делу Малышева, и сей известнейший питерский бандит и рэкетир вышел на свободу. Причем это была у них с Путиным не первая такая операция. И с судьями в городе Путин всегда договаривался лично, все-таки юрист с дипломом. Можете себе представить масштабы цен и потоков денег в таком "бизнесе" по подкупу судей? И что Путин не делился с профессором права Собчаком, делая такие дела у него под носом? За что тогда Собчаку профессора дали на юрфаке?

– Много написано и сказано о связях Владимира Путина с персонажами бандитского Петербурга 90-х. В частности, бизнесмен Максим Фрейдзон рассказывал в интервью Радио Свобода о том, как приватизировался порт, как в Петербург стал поступать кокаин, о создании знаменитой фирмы SPAG, махинациях с недвижимостью и так далее. Какова роль Собчака во всем этом? Можно ли представить, что все происходило без его ведома?

– Да вот я тоже сомневаюсь, что Собчак ничего не знал об этих делах. Начнем со СПАГ (SPAG). Эту фирму учредили в 1992 году во Франкфурте Путин (от лица мэрии), Смирнов (который из "Озера") и адвокат наркомафии Рудольф Риттер из Лихтенштейна. Официально СПАГ был российско-немецким совместным предприятием для привлечения инвестиций в недвижимость Петербурга.

Собчак непосредственно в создании фирмы СПАГ не участвовал, но как минимум дважды, в 1992 и 1994 годах, подписывал распоряжения о передаче дочкам фирмы СПАГ в Питере зданий в центре города – на ул. Тамбовская, 12, и на Невском проспекте, 114–116 (ныне ТК "Невский центр" у Московского вокзала).

Внешне все выглядело как реконструкция старого фонда с привлечением зарубежных инвесторов. Чем на самом деле занимался СПАГ, немецкая разведка БНД и полиция сами поняли только к 1999 году. Как оказалось, СПАГ отмывал деньги наркокартелей Южной Америки, а также тамбовской ОПГ из Петербурга. По факту это было совместное предприятие международной наркомафии с тамбовской братвой. И с мэрией города. Реальность далеко превосходила сериал "Бандитский Петербург".

Интересы тамбовских в СПАГе представлял Смирнов, а с 1997 года – еще и авторитет Кумарин, который был вице-президентом главной дочки СПАГа в Питере (АО "Знаменская"), которой отдали здание на Невском. Уход Собчака в 1996 году интересы СПАГа никак не задел, они продолжили работать и при новом мэре Яковлеве. Путин в СПАГе числился "консультантом" даже еще в начале 2000 года, когда шел на выборы президента, а СПАГ уже вовсю был объектом разработки немецких спецслужб.

Знал ли Собчак об истинных целях фирмы СПАГ? Бизнес по отмыванию денег весьма законспирированный. Собчака могли и не посвящать во все детали. Но здания-то мэр Собчак им передавал, и какие!

Если ж говорить про другую скандальную историю, о которой вы упомянули, – захват морского порта бандитами, то тут Собчак и два его зама (Путин и Маневич) были в гуще событий. В бытность Собчака мэром этот важнейший объект в городе перешел под контроль тамбовской ОПГ. Мэрия подписала все необходимые бумаги. Авторитет Илья Трабер (Антиквар), который дирижировал всей операцией, получил неофициальное звание "ночной комендант" порта Петербурга. Всех неугодных менеджеров, акционеров перестреляли. Не видеть этого мог только слепой.

Уголовные авторитеты бандитского Петербурга были "инвесторами" у Собчака

Особо ярким эпизодом захвата порта стало создание "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ) в 1995 году. В июне 1995 года мэрия Собчака за копейки сдала портовую нефтебазу в долгосрочную аренду фирме ЗАО "Петербургский нефтяной терминал". Затем 11 сентября 1995 года Собчак лично подписал Распоряжение N 977-р о передаче ПНТ 25 гектаров территории порта (бесплатно) для строительства терминала по экспорту нефти и нефтепродуктов. Вскоре этот терминал был построен, и бывшая портовая нефтебаза стала крупнейшим каналом нефтяного экспорта на Северо-Западе.

На первый взгляд, что тут такого: мэр города помог инвесторам в строительстве инфраструктуры для вывоза сырья через порт во вверенном ему регионе. Молодец мэр? Да, вот только фирма "Петербургский нефтяной терминал" контролировалась четырьмя людьми: Трабер, Кумарин, Гена Петров и Сергей Васильев. Это все уголовные авторитеты бандитского Петербурга. Все из тамбовской ОПГ либо союзных ей бригад. Вот такие "инвесторы" были у Собчака.

Больше того, город с этого не получил ничего, ибо, как рассказывал Радио Свобода участник тех событий Максим Фрейдзон, вокруг терминала была немедленно выстроена схема по уклонению от налогов и выводу прибыли за рубеж. Деньги бандиты выводили в офшоры Лихтенштейна и Монако, где у них был общак. Все делалось настолько нагло и открыто, что в 1999–2000 годах ребята даже попали под расследование полиции Монако по теме отмывания денег.

Роберт Эринджер, бывший глава разведки Монако, позднее обнародовал часть документов этого расследования и дал интервью Радио Свобода. Расследование показало, что нефтяной терминал в порту находится под контролем тамбовской группировки. Через Монако она отмывала деньги, заработанные в ПНТ. Заведовали схемой авторитет Трабер и финансист Дмитрий Скигин, которым в итоге закрыли въезд в Монако навсегда.

Фрагмент досье на Скигина, собранного полицией Монако

Конечно, можно говорить вслед за Фрейдзоном, что на самом деле все вопросы по созданию ПНТ и незаконным схемам решал с бандитами Путин. Собчак только бумажки подмахивал. То есть и здесь Собчак был слеп и не видел, что у него под носом в порту его первый зам делает?

Вот он эту дорогу и дорогу нашел, через Путина. Вела она в бандитские общаки в Лихтенштейне, к могилам десятков расстрелянных в борьбе за порт

А ведь можно вспомнить, что Собчак был лично знаком с Трабером, чьи братки держали порт. И Нарусова, его жена, прекрасно знала Трабера. Авторитет Трабер был даже гостем на инаугурации Собчака в качестве мэра 12 июня 1991 года. Т. е. правление Собчака в Питере сразу началось с того, что он появился перед камерами в компании Трабера, который подарил ему тогда бюст Екатерины Великой. Об этом вполне открыто писала центральная пресса ("Коммерсант") в те годы.

Больше того, когда стали разбираться, как Антиквар попал в Смольный, оказалось, что привел его Путин, именно он свел Собчака с Трабером. Об этом тоже были публикации в питерской прессе 90-х.

А позднее об этом же говорил в своих воспоминаниях Сергей Косырев, телохранитель и порученец Трабера в начале 1990-х. Трабер подкармливал Путина, так как "шефу была нужна дорога к Собчаку", вспоминал Косырев.

Вот он эту дорогу и нашел, через Путина. Вела она в бандитские общаки в Лихтенштейне, к могилам десятков расстрелянных в борьбе за порт. В то, что Собчак не знал про это, я лично не верю.

– Упомянутый вами Юрий Шутов, бывший помощник Собчака и автор разоблачительной книги "Собчачье сердце", был обвинен в убийстве Михаила Маневича и других преступлениях и умер в колонии. Сам он вины не признал, и у него было немало защитников. Кому верить?

– Насколько я знаю от людей, которые были лично знакомы с Титычем, это был типичный уголовный пахан, жестокий и мстительный, для которого жизнь человека ничего не значила. Однако сел он не только за свои преступления, но и за чужие. Причем Путин, его старый враг, судя по всему, повесил на Титыча то, в чем был замешан сам или его друзья по тамбовской ОПГ.

Юрий Шутов в зале суда

Так, на Шутова пытались повесить убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в августе 1997 года. Доказать это не удалось, что неудивительно: мотивы убийства Маневича лежали на поверхности и к Шутову отношения не имели. Город имел в морском порту 29% акций, но из-за "технической ошибки", допущенной в начале 90-х (возможно, преднамеренно), эти акции были неголосующими.

Летом 1997 года Маневич решил эту ошибку исправить. Что автоматически привело бы к тому, что контрольный пакет голосующих акций (который был у Трабера и тамбовской братвы) переставал быть контрольным. То есть многолетние усилия бандитов по захвату порта пошли бы прахом. 18 августа 1998 года снайпер не дал Маневичу реализовать свой замысел. Новый вице-губернатор, ответственный за приватизацию в городе, некто Герман Греф против воли братвы уже не шел. Урок преподали.

Путин решил повесить на Шутова гибель бизнесмена Дмитрия Филиппова

Еще одно убийство, которое Путин решил повесить на Шутова, – гибель бизнесмена Дмитрия Филиппова в октябре 1998 года. Здесь им удалось добиться обвинительного приговора, хотя и по нему осталась масса вопросов.

Это было одно из самых громких убийств в истории бандитского Петербурга. Филиппов был один из самых богатых людей в городе, владелец Тобольского нефтехимического комбината. У него была своя мощная служба безопасности, называлась АНБ (Академия национальной безопасности). В основном отставники ленинградского КГБ с большими погонами. Кроме того, Филиппов был вовлечен в политику: он был старым другом Селезнева, спикера Госдумы, помогал КПРФ и антиельцинской оппозиции.

В частности, в то время враждебные Ельцину кланы имели на посту генпрокурора России своего человека – Юрия Скуратова, который активно копал под всю ельцинскую команду, в том числе под дела Собчака на посту мэра. Собчак отсиживался за границей, во Франции. Путин с июля 1998 года был директором ФСБ, но активность Скуратова угрожала и ему тоже.

А тем временем бизнесмен Филиппов развил в Питере бурную деятельность: собирал и сливал в прокуратуру компромат на Собчака, собирал деньги на помощь КПРФ, не исключено, что и сам имел амбиции занять высокие государственные посты.

10 октября 1998-го Филиппова убили. Он ждал покушения, ходил с охраной, ночевал в разных местах. Бомбу с гексогеном заложили в плафон на входе в подъезд. И взорвали по радиосигналу над головой у Филиппова, когда он туда заходил. Через 6 дней две пули в голову получил Михаил Ошеров, первый вице-президент АНБ, соратник Филиппова и Селезнева, который де-факто руководил этой организацией. Проблема Филиппова была решена.

Следствие шло долго и замысловато. Заказчиком убийства Филиппова объявлен некто Владимир Юдин, деловой партнер Филиппова в Тобольске. Якобы он хотел забрать себе комбинат и нанял братков Шутова, чтоб те грохнули прежнего владельца. Т. е. никакой политики, чистая коммерция.

В это не могла поверить даже семья убитого

Однако из дела об убийстве Филиппова, где Юдин по идее должен был сесть вместе с Титычем, его вскоре вывели. Следствие все переиграло, и заказчиком был объявлен сам Шутов. В это не могла поверить даже семья убитого, они на суде выражали сомнения в такой версии (Шутов был намного более мелкая фигура, чем Филиппов).

Из дела убрали, кстати, и гексоген, заменив на тротил. После того как гексогеном взрывали дома в Москве на заре правления Путина, эта малодоступная простым смертным взрывчатка наводила на нехорошие размышления (а вдруг рязанский сахар приехал к нам из бандитского Петербурга, вместе с Путиным?).

Но дело было сделано, проблема Шутова была решена, остаток жизни он провел в тюрьме.

– Сам Собчак чудом избежал ареста и спасся в Париже, причем помог ему бежать Владимир Путин, о чем он и рассказывает в новом фильме. Были ли основания для обвинений, которые против Собчака выдвигали, или это было политическое преследование?

– И то, и то. Собчака обвиняли в коррупции, что было правдой, но был и политический заказ. У заносчивого профессора с подвешенным языком хватало врагов в Москве.

Я бы только хотел отметить, что помог ему избежать уголовной ответственности не только Путин, но и Немцов. Он ходил к Ельцину просить за Собчака, чем оттягивал его арест. Путин уже выступил в роли пожарной команды, когда тянуть дальше не было возможности, Скуратов уже подобрался к Собчаку слишком близко.

– Скоропостижная смерть Собчака окружена паутиной конспирологии. Есть разные версии – от последствий приема виагры до политического убийства. Известный журналист Аркадий Ваксберг, общавшийся в Собчаком в Париже, был уверен, что его отравили. Создается впечатление, что и Ксения Собчак, и Людмила Нарусова тоже подозревают нечто подобное. Есть ли основания подозревать насильственную смерть, и кому она могла быть выгодна?

– Скандал был, да. Два раза делали вскрытие, вдова и дочка бузили, что, мол, умер не своей смертью. Кроме того, последними у него в гостиничном номере в Калининграде были Шабтай Калманович и Андрей Бурлаков, два друга-мафиози, которых потом самих убили в разборках. Это добавляло интриги в ситуацию.

Честно говоря, вы правы насчет перебора с теориями заговора в этом деле. Я могу сказать только одно: допустим, его убили. Раз так, мотив мог быть только один: Собчак слишком много знал, при этом был крайне амбициозен. Т. е. кто-то счел, что это неуправляемый и нежелательный свидетель.