закрыть
10 июня 2018, воскресенье, 12:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СМИ: Трамп готов открыть американское посольство в КНДР

  • 10.06.2018, 11:48

Взамен Пхеньян должен провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных дипломатических отношений с Северной Кореей и в конечном итоге даже может открыть американское посольство в Пхеньяне. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой саммита США-КНДР в Сингапуре.

«Все будет зависеть от того, что он [Трамп] получит взамен — должна была бы произойти денуклеаризация [Корейского полуострова]», — отметил близкий к Белому дому источник портала.

Именно эту тему собеседники Axios назвали «одной из многих, которые главы государств могли бы обсудить на саммите».

«Это [открытие посольства США] точно обсуждалось», — указал другой источник портала, заметив, что «мнение Трампа по этому вопросу таково: мы можем обсудить этот вопрос за столом переговоров, однако за пределы стола почти ничего не выйдет». Северокорейские официальные лица, как добавил собеседник Axios, были крайне непоследовательны на предварительных заседаниях перед саммитом, и это затрудняло получение информации о том, как могут идти переговоры.

«Трамп рассмотрит любую идею, кто бы ее ему не принес, если она будет касаться необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации [Корейского полуострова]», — уверен в свою очередь близкий к Белому дому источник портала. «Ким Чен Ын тут не поиграет с Трампом», — добавил собеседник Axios, заметив, что это и не в правилах президента США «в самом начале какого-то процесса исключать возможность того, что может произойти».

Белый дом на просьбу Axios прокомментировать эту информацию, как отмечает портал, «прямо не ответил», пояснив, что в администрации главы США не будут комментировать внутренние обсуждения.

Первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.

По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп готовился к ней «всю свою жизнь». На саммите стороны готовятся обсудить двусторонние отношения и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сам Трамп прежде допускал, что по итогам встречи может быть подписано соглашение об окончании войны на Корейском полуострове. Также в Вашингтоне ожидают подписания сторонами договоренности о полной денуклеаризации региона.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»