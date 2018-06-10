СМИ: Трамп готов открыть американское посольство в КНДР 10.06.2018, 11:48

Взамен Пхеньян должен провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных дипломатических отношений с Северной Кореей и в конечном итоге даже может открыть американское посольство в Пхеньяне. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой саммита США-КНДР в Сингапуре.

«Все будет зависеть от того, что он [Трамп] получит взамен — должна была бы произойти денуклеаризация [Корейского полуострова]», — отметил близкий к Белому дому источник портала.

Именно эту тему собеседники Axios назвали «одной из многих, которые главы государств могли бы обсудить на саммите».

«Это [открытие посольства США] точно обсуждалось», — указал другой источник портала, заметив, что «мнение Трампа по этому вопросу таково: мы можем обсудить этот вопрос за столом переговоров, однако за пределы стола почти ничего не выйдет». Северокорейские официальные лица, как добавил собеседник Axios, были крайне непоследовательны на предварительных заседаниях перед саммитом, и это затрудняло получение информации о том, как могут идти переговоры.

«Трамп рассмотрит любую идею, кто бы ее ему не принес, если она будет касаться необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации [Корейского полуострова]», — уверен в свою очередь близкий к Белому дому источник портала. «Ким Чен Ын тут не поиграет с Трампом», — добавил собеседник Axios, заметив, что это и не в правилах президента США «в самом начале какого-то процесса исключать возможность того, что может произойти».

Белый дом на просьбу Axios прокомментировать эту информацию, как отмечает портал, «прямо не ответил», пояснив, что в администрации главы США не будут комментировать внутренние обсуждения.

Первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.

По словам вице-президента США Майка Пенса, Трамп готовился к ней «всю свою жизнь». На саммите стороны готовятся обсудить двусторонние отношения и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сам Трамп прежде допускал, что по итогам встречи может быть подписано соглашение об окончании войны на Корейском полуострове. Также в Вашингтоне ожидают подписания сторонами договоренности о полной денуклеаризации региона.