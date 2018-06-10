Павел Северинец: Вахта в Куропатах теперь будет продолжаться до полуночи 10.06.2018, 11:59

Активисты определились с форматом дежурств в урочище.

Со следующей недели защитники Куропат планируют дежурить около развлекательного центра "Поедем поедим" с полудня до полуночи. Воскресная акция будет проходить до 18 часов, передает racyja.com.

Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

Таким образом, пояснил он, активисты планируют находиться на страже со следующей недели без перерыва в заявленное время работы комплекса.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая. 8 июня на активистку Ольгу Николайчик снова были составлены протоколы за организацию несанкционированной акции и мелкое хулиганство.

Также был задержан и освобожден после составления двух протоколов активист Денис Урбанович. Еще раньше, 7 июня в отношении Павла Северинца составили четыре протокола об административных правонарушениях.