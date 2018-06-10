Папа Римский призвал к использованию альтернативных видов энергии 10.06.2018, 12:24

Понтифик назвал Землю «садом, полученным от творца».

Папа Римский Франциск в обращении к руководителям нефтяных и газовых компаний мира заявил, что погоня человечества за увеличением объемов энергии может привести к гибели множества людей. Об этом он заявил на международной конференции "Передача энергии и забота о нашем общем доме", которая проходит в Ватикане.

Речь обнародована на сайте резиденции Папы Римского.

"Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушать цивилизацию", – заявил понтифик.

По его словам, продолжающиеся разработки ископаемого топлива в условиях рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере Земли вызывают опасения. Папа римский призвал продолжать поиск и наращивать производство и использование альтернативных видов энергии.

"Энергия должна быть чистой, вырабатываемой путем уменьшения систематического использования ископаемого топлива. Наше желание обеспечить энергией всех не должно привести к нежелательному эффекту, к необратимым климатическим изменениям", – заявил понтифик.

"Мы получили Землю как дом-сад от Творца, не будем же передавать его будущим поколениям в виде пустыни", – резюмировал Папа Римский.