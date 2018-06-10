Ына доставили в Сингапур на китайском самолете 2 10.06.2018, 12:27

Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор побоялся лететь на саммит открыто.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД страны Вивиан Балакришнан, передает РБК.

«Приветствуем председателя Ким Чен Ына, только что прибывшего в Сингапур», — написал министр, приложив к сообщению фотографию, на которой пожимает руку сходящему с трапа лидеру КНДР.

Как пишет The Straits Times, Ким Чен Ын приземлился на борту самолета Air China Boeing 747. До последнего момента не было точно известно, на каком именно самолете прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын в Сингапур: точная информация об этом держалась в секрете по соображениям безопасности. Так, японские СМИ сообщали о том, что в Сингапур вылетел личный лайнер Ким Чен Ына — советский Ил-62. Однако южнокорейский «Ренхап» сообщал о том, что для перевозки может быть использован предоставленный Китаем Boeing 747, обычно использующийся для перевозки высшего руководства КНР. Сервис Flightradar24 утром 10 июня зафиксировал, что этот самолет после взлета из Пхеньяна изменил свой пункт назначения с Пекина на Сингапур.

Самолет с лидером КНДР приземлился в аэропорту Чанги в 14:35 по местному времени. После встречи кортеж с Ким Чен Ыном, в составе которого было около 35 автомобилей, направился в отель St. Regis, где и будет жить северокорейский лидер вместе с членами делегации.

Помимо Boeing с лидером КНДР в Сингапур прилетели еще два самолета из Пхеньяна. Помимо личного борта Ким Чен Ына Ил-62 в аэропорт также прибыл грузовой Ил-76. Как утверждает японский NHK, на борту этого самолета могли находится автомобили для перевозки Ким Чен Ына по городу. Точно также власти КНДР доставляли автомобили для кортежа и в китайский Далянь, где ранее Ким Чен Ын проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна пройти 12 июня. Как сообщали Bloomberg источники, знакомые с планами президента США, до начала офциальных переговоров, Трамп намерен провести личную беседу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.