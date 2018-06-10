Активисты о Купалье с Лукашенко: Не занимайтесь идолопоклонством 1 10.06.2018, 12:40

Жителей Шкловщины призвали бойкотировать Купалье в Александрии.

Совет Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии считает проведение ежегодного праздника Купалье в Александрии Шкловского района «кощунственным», в связи с чем призывает местных жителей бойкотировать мероприятие, сообщает сайт mogilev.online.

Соответствующее заявление совета могилевской ячейки было опубликовано на сайте ОГП.

«Праздник проводится на родине Лукашенко, его подчиненные готовы лоб расшибить, лишь бы угодить ему. А желание преподнести Александрию как белорусский Вифлеем, где родился якобы еще один «полубог» и где поэтому должны собираться «друзья», кощунственны. Ничего хорошего для страны нахождение Лукашенко у власти в течение 24 лет не принесло. За это время мы безнадежно отстали от соседей, которые выбрали демократический путь развития. С детства нас учили, что нельзя заниматься идолопоклонством и сотворять себе кумиров. Так как же мы допускаем возведение в ранг объекта поклонения тех мест, где родился далеко не святой Лукашенко?» — говорится в заявлении.

В ОГП подчеркивают, что Купалье — это душевная народная традиция, которую в нынешнее время превратили в «неприемлемую форму проведения этого праздника».

«Мы призываем жителей Могилевской области, население Беларуси бойкотировать мероприятие в Александрии», — добавляется в заявлении ОГП.