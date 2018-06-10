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Видеофакт: Украинская армия нанесла мощный ракетный удар по позициям боевиков

  • 10.06.2018, 12:47

ВСУ разгромили позицию террористов «Л/ДНР».

Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС на Донбассе разгромили позицию террористов "Л/ДНР".

Как сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook, разведчики заметили транспорт и развертывание оккупантами двух минометных расчетов, и оперативно обезвредили их.

"Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения - один из действенных методов в военной стратегии", - отмечается в сообщении.


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