Ученые развенчали популярные мифы о холестерине 10.06.2018, 12:59

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Стало известно, что происходит в организме человека на самом деле.

Слово «холестерин» давно имеет одну стойкую ассоциацию – «атеросклероз». Так, анализ показал повышенный уровень холестерина в крови – мы тут же начинаем хмурить брови, самостоятельно ставя себе диагноз «атеросклероз сосудов». Но стоит ли так сгущать краски, ведь холестерин – это не всегда плохо. Диетологи развеяли мифы, скопившиеся вокруг этого вещества, сообщает hronika.info.

Мы думаем, что любой холестерин вреден

Это не так. Холестерин (или холестерол) – это жироподобное вещество, входящее в состав клеточных оболочек организма и чувствующее в синтезе желчных кислот, витаминов, гормонов, развитии костной ткани. В организме человека не найти холестерин в чистом виде, поскольку это вещество обычно работает в команде с белками и жирами, которые биохимики называют липопротеидами. Эти липопротеиды могут быть низкой плотности (ЛНП) и высокой плотности (ЛВП). Первые ЛНП считаются «плохими», так как учувствуют в формировании холестериновых бляшек на стеках сосудов. А липопротеиды высокой плотности, наоборот, захватывают и удаляют холестериновые отложения. За это ЛВП и прозвали «хорошим холестерином». При идеальном обмене веществ уровни ЛНП и ЛВП совпадают, и тогда сосуды человека остаются такими же чистыми, как у младенцев. Если же обмен веществ по каким-либо причинам нарушается, а ЛНП становится больше, чем ЛВП, возникает риск развития атеросклероза.

Мы думаем, что холестерин попадает в организм только с пищей

Неправда. Две трети холестерина организм вырабатывает самостоятельно – на собственных «фабриках», к которым относятся печень, надпочечники, яичники, стенки кишечника. Весь остальной холестерин мы получаем с пищей животного происхождения: с мясом, яйцами, сметаной, цельным молоком, сливками, твердым сыром, маслом.

Мы думаем, что чем ниже уровень холестерина в крови, тем лучше

Учитывая то, что холестерин – один из важнейших продуктов метаболизма, его содержание в крови человека определено жесткими рамками. Для полноценной работы организма количество этого вещества не должно превышать 5 ммоль/л, но и не быть ниже этого показателя, так как слишком низкое содержание холестерина также плохо. На этом настаивают ученые из Гавайского университета, которые пришли к выводу, что низкий уровень холестерола на 30% повышает уровень смертности среди пожилых людей.

Мы думаем, что самые опасные продукты – яйца и мясо

Вовсе нет. Страшны не столько холестериносодержащие продукты, сколько их избыток. Взять, к примеру, красное мясо, оно хоть и считается лидером по содержанию насыщенных жиров, однако при правильном употреблении (в сопровождении салатов из сырых овощей и зелени) большого вреда здоровью не принесет. Помните, наш организм саморегулирующаяся система, а потому при избытке пищевого холестерина, моментально сокращает производство собственного. Поэтому медики считают допустимым употребление 200 г нежирного красного мяса в день. А вот количество куриных яиц не должно превышать трех в неделю, поскольку в одном желтке содержится около 275 мг холестерина, что чуть-чуть не дотягивает до суточной нормы (300 мг).

Мы думаем, что от атеросклероза спасет диета

Не только. Кардиолог из Род-Айленда Поль Томпсон доказал, что интенсивные занятия спортом – один из лучших способов поднять уровень защитного ЛВП и снять накопившуюся в артериях холестериновую блокаду. Кроме того, физические нагрузки через час после еды очищают кровь от жира, а, следовательно, не дают ему шансов осесть на стенках сосудов.

Мы думаем, что главные враги холестерина – фрукты

Правда. Но кроме фруктов есть еще одно прекрасное оружие для борьбы с холестерином – бобовые (фасоль, бобы, спаржа, горох, чечевица, соя). В них содержится большое количество пектинов, которые связывают плохой холестерол и выводят из организма. Если же вы не любите бобовые, пополняйте свой рацион другими продуктами «холестериноненавистниками»: белокочанной капустой, морковью, яблоками, баклажанами, грушами, цитрусовыми.