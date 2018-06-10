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Беларусь ввела безвизовый режим с Китаем

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  • 10.06.2018, 13:10
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Соглашение было подписано на саммите ШОС в Китае

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао, передает БелТА.

Документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, ранее визы для белорусов отменили в автономный китайский район Гонконг и остров Хайнань.

Консульский сбор за однократную визу в континентальный Китай составлял 30 долларов, а многократная годовая виза обходилась белорусам в 90 долларов США.

В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться пятидневным безвизовым режимом.


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