Александр Куллинкович: Надо руки держать подальше от Куропат 1 10.06.2018, 13:51

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Александр Куллинкович

Фото: Будзьма беларусамі!

Известный белорусский рок-музыкант не пошел бы в «Поедем поедим» даже за большие деньги.

Лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович высказался в интервью «Радыё Свабода» в поддержку защитников Куропат, протестующих против открытия ресторана возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

«В такой ресторан я бы не пошел ни в коем случае, даже за большие деньги. Никогда», - заявил музыкант.

«Такие места, как Куропаты - они намоленные. Они намолены не только людьми, которые там погибли, они намолены людьми, которые их защищают. И надо руки держать подальше от таких мест, как Куропаты», - говорит известный рок-певец.

«Разумеется, ресторан не прав, - считает Александр Куллинкович. - Довольно странно было делать питейное и кормительное учреждение на костях. Наверное, я здесь не оригинален. В нашем городе хватает мест, где можно это сделать».

Напомним, что общественные активисты ежедневно с 31 мая пикетируют развлекательный комплекс, требуя закрытия ресторана.