Александр Куллинкович: Надо руки держать подальше от Куропат

Александр Куллинкович: Надо руки держать подальше от Куропат1
- 10.06.2018, 13:51
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Известный белорусский рок-музыкант не пошел бы в «Поедем поедим» даже за большие деньги.
Лидер рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович высказался в интервью «Радыё Свабода» в поддержку защитников Куропат, протестующих против открытия ресторана возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.
«В такой ресторан я бы не пошел ни в коем случае, даже за большие деньги. Никогда», - заявил музыкант.
«Такие места, как Куропаты - они намоленные. Они намолены не только людьми, которые там погибли, они намолены людьми, которые их защищают. И надо руки держать подальше от таких мест, как Куропаты», - говорит известный рок-певец.
«Разумеется, ресторан не прав, - считает Александр Куллинкович. - Довольно странно было делать питейное и кормительное учреждение на костях. Наверное, я здесь не оригинален. В нашем городе хватает мест, где можно это сделать».
Напомним, что общественные активисты ежедневно с 31 мая пикетируют развлекательный комплекс, требуя закрытия ресторана.