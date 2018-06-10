Кремль готовит смещение Захарченко: два сценария ухода главаря «ДНР» 6 10.06.2018, 13:55

2,933

Почему и когда могут убрать нынешнего руководителя донецких боевиков.

"Александр Захарченко в скором времени может покинуть пост главы ДНР". Примерно такие заголовки на днях появились в некоторых российских СМИ. Стоит отметить, что главарю донецких боевиков уже не раз прочили отставку и даже физическую ликвидацию, однако "кормчий" Донбасса все еще остается на своем месте. Существует ли вероятность, что Кремль действительно подвинет Захарченко, и кто может занять его место, разбирался "Апостроф".

Преемник на подходе

Слухи о недовольстве Москвы персоной Александра Захарченко и, как следствие, его скорой отставке начали активно курсировать еще с лета прошлого года. Вначале эту информацию озвучила украинская разведка, мол, Захарченко и его орлы разворовывают российскую помощь, серьезным дядям из Кремля это не нравится, и Сашу нужно подвинуть. В сентябре СМИ уже даже называли фамилию возможного преемника Захарченко: пост главаря ДНР должен был занять экс-регионал Александр Бобков. Но как-то не срослось. Когда в ноябре в результате "государственного переворота" в Луганске Кремль умножил на ноль Игоря Плотницкого, тучи над Захарченко сгустились особенно хмуро, однако главарь донецких боевиков смог удержаться при власти.

На этот раз на место Захарченко российские СМИ назначают главу так называемого "народного совета ДНР" Дениса Пушилина.

"Он [Пушилин] раскрученный медийный персонаж. Это идеальное качество для кремлевской марионетки", - заявил "Апострофу" военный обозреватель Юрий Карин.

Но для того, чтобы Захарченко "ушли", по мнению экспертов, "кураторы российской операции в Донецке должны видеть необходимость изменить ее формат". "Если Россия начнет играть сценарий страны-миротворца, каким-то образом идти на компромиссы с Западом и демонстрировать прогресс, чтобы добиться если не отмены, то хотя бы приостановления санкций, то в таком случае проще начать с чистого листа и убрать одиозных личностей", - отмечают аналитики.

Правда, по мнению исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, в ближайшее время в Кремле не будут делать резких шагов.

"Учитывая чемпионат мира по футболу, я не думаю, что именно сейчас возможны какие-то ротации. России лучше не актуализировать сейчас этот вопрос вообще", - говорит "Апострофу" эксперт.

Кум Асланбека

Но после футбольного форума главарю донецких боевиков, вполне возможно, придется паковать чемоданы, ведь объективно текущее положение дел на Донбассе совсем не в пользу Захарченко.

Во-первых, уже около месяца в СМИ перманентно курсируют сообщения о том, что советник Владимира Путина Владислав Сурков уже не является куратором сепаратистских анклавов Донбасса.

"А Захарченко – это абсолютно человек Суркова и его креатура. Захарченко даже кум Суркова, последний крестил ребенка Захарченко", - поясняет "Апострофу" донецкий блогер и журналист Денис Казанский.

"Вместе с "Ташкентом" (так называемым "министром доходов и сборов ДНР" Александром Тимофеевым, - "Апостроф") Захарченко работал на благо Асланбека Дудаева, в миру Владислава Суркова, и грабил отдельные районы Донецкой области, - добавляет Юрий Карин. - Естественно, смена куратора влечет за собой и замену данных персонажей. Теперь Донбасс полностью переходит под кураторство ФСБ".

Соответственно, "новая метла" Кремля может быть уже не столь лояльной к Александру Захарченко и отказаться закрывать глаза на такие "мелкие шалости" главаря боевиков, как воровство российских подачек.

Во-вторых, осенью на оккупированной территории Донецкой области назначены так называемые "перевыборы главы республики". Чем не удачный момент для того, чтобы переколбасить верхушку оккупационной администрации? Понятное дело, что, если Кремль решит оставить Захарченко на своем посту, на фейковом голосовании ему нарисуют все 99% голосов, однако кредита лояльности даже от самых преданных "свидетелей "Новороссии" главарь боевиков уже не получит.

"Понимаете, Захарченко не особо любят даже те, кого война ничему не научила и кто до сих пор выступает за ДНР и "Новороссию" от Луганска до Одессы, - поясняет "Апострофу" житель Макеевки Евгений. - Все поняли, кто он такой. Все говорят, что он ворует. Смеются над его выступлениями, наградами, ранениями. Если в 2014 году, когда его типа выбирали "главой ДНР", никто вообще о нем ничего не знал, то сейчас, если пройдут выборы Захарченко, я думаю, народ не совсем поймет".

Впрочем, когда Кремль интересовало мнение простых жителей Донбасса?

"Народ Донбасса точно не будет иметь никакого отношения к выбору. Кого бы ни поставили, его назначат сверху в результате кулуарных решений, а людей просто поставят перед фактом", - резюмировал Казанский.

Заболеть или сесть

Правда, даже до фейковых "выборов" главарь донецких боевиков может не дотянуть. Основных сценариев, по которым Александр Захарченко внезапно оставит свой игрушечный пост, видится два.

Сценарий первый – радикальный. По аналогии с отставкой Игоря Плотницкого. Какой-нибудь Александр Ходаковский (экс-секретарь так называемого "совета безопасности ДНР"), который не раз достаточно нелестно отзывался о Захарченко, объявляет его "предателем республики", шпионом СБУ, потомственным масоном, членом секты "Белое братство" и свергает главаря донецких террористов.

Сценарий второй – мирный. "Например, Захарченко может уйти по состоянию здоровья, - добавляет Денис Казанский. - Такая традиция еще родом из СССР. Выпускается заявление, мол, Захарченко заболел, не может больше выполнять свои обязанности, его место занимает исполняющий обязанности, а потом этого и. о. как-то легитимизируют".