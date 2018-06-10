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Фотография разговора Меркель и Трампа на G7 стала мемом в сети

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  • 10.06.2018, 14:13
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Фото опубликовал пресс-секретарь канцлера Германии.

Фотография разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа в присутствии других лидеров стран "Большой семерки" на саммите в Канаде, опубликованная в твиттере пресс-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом, приобрела в Сети "вирусный" характер – как отмечают многие комментаторы, из-за того, что ей удалось передать дух разногласий, царивший на переговорах, сообщает Радио Свобода.

Фотография впоследствии появилась и в инстаграме Меркель. На снимке, который сделал фотограф германской делегации Йеско Денцель, канцлер стоит, опершись руками о стол, в окружении президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Терезы Мэй, и смотрит на Трампа, который сидит перед ней. На снимке также присутствуют премьер Японии Синдзо Абэ и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Зайберта, снимок был сделан во время неформальной дискуссии в перерыве между сессиями.

Другие делегации, в том числе американская, опубликовали свои "версии" этого момента.

В Интернете начали появляться мемы на основе этой фотографии.

Президент США и его партнеры по "Семерке" не сошлись во мнениях по вопросу о торговле и изменениях климата. Трамп заявил, что распорядился не подписывать от имени Соединенных Штатов итоговое коммюнике саммита.


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