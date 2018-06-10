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Лукашенко предложил создать АгроШОС

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  • 10.06.2018, 14:39
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Диктатор также выступил с прожектом «IT-экосистемы ШОС».

На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит 9-10 июня в Восточном Китае, Лукашенко отметил, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы, сообщает пресс-служба диктатора.

Во время своего выступления в компании «большой восьмерки» Лукашенко предложил задействовать возможности «нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС».

«В рамках крупного международного форума аграриев «Белагро», который ежегодно в июне, кстати, в эти дни, проходит в Минске, мы предлагаем создать специализированную экспозицию «АгрoШОС» с приглашением в следующем году поучаствовать в ней наших друзей и партнеров по организации», — заявил Лукашенко. — «…Во-вторых, укрепление информационной и кибербезопасности, а также развитие IT-технологий.

Современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые серьезные угрозы и вызовы. Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере. Просто не сможет.

Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого».


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