СМИ: Кремль связывался с бизнесменом, спонсировавшим Brexit 1 10.06.2018, 14:50

1,439

Британское издание получило доступ к электронной переписке.

Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, который был одним из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из ЕС, неоднократно контактировал с российскими официальными лицами. Об этом, как сообщает The Sunday Times, свидетельствует содержание его электронной переписки.

По данным издания, Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией. По данным газеты, свой бизнес он обсуждал с российскими официальными лицами. Так, Бэнкс трижды встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Об одной из этих встреч было известно и ранее — о ней он рассказал в своей книге The Bad Boys of Brexit, в которой описывалась кампания по выходу страны из ЕС. Однако о еще двух встречах не было известно широкой публике. По данным издания, посредником при организации встреч выступал дипломатический работник Александр Удод, который покинул Великобританию в результате массовой высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипалей».

Яковенко предложил британскому бизнесмену принять участие в сделке, касающейся «шести золотых рудников в Сибири», принадлежащих российскому золотопромышленнику Сергею Поваренкину, утверждает издание со ссылкой на электронные письма.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая возможность вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС, открыла отдельное расследование в отношении Аарона Бэнкса. Целью расследование стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о сумме £2,36 млн, которую внесла компания миллионера (еще £6 млн Бэнкс пожертвовал от своего имени). Кроме того, внимание следователей привлек и тот факт, что Аарон Бэнкс женат на россиянке Екатерина Падериной.

В апреле The Times также обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Британии, сообщив об участии в выборной кампании «российских ботов». По версии, которая излагалась в расследовании издания, утверждалось, что около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии и ее лидера Корбина перед выборами. Российское посольство отреагировало на опубликованный материал, назвав его информационным вбросом.