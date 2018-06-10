Reuters: Акционеры Дерипаски могут остаться без прибыли 1 10.06.2018, 15:03

Компания «Русал» может не выплатить дивиденды, начисление которых запланировано на август.

Акционеры Русала Олега Дерпаски могут не получить дивиденды Норникеля, если США не отменят санкции против компании до конца августа. Об этом пишет Reuters.

Собственные контракты компании также могут быть не выполнены из-за оттока американских клиентов.

Акционеры Русала контролируют 27,8% Норникеля. Выплата дивидендов ожидается в августе. Однако OFAC (департамент Министерства финансов США по контролю над иностранными активами) может трактовать распределение прибыли как крупную сделку и потребовать провести выплаты на специальные счета.

Reuters указывает, что отток клиентов может начаться также в августе. Минфин США дал срок до 23 октября американскому бизнесу на сворачивание сделок с российской компанией.

Источники издания сообщают, что в качестве одного из вариантов выведения из-под санкций Русал рассматривает создание слепого траста, управляемого независимыми менеджерами. Дерипаска сможет передать этому трасту часть акций подконтрольной компании En+.

25 мая сообщалось, что Дерипаска покинул совет директоров Русала.

До этого Дерипаска решил сократить свою долю в En+ до 50%. Кроме того, он покинет совет директоров En+.

В Минфине США сообщали, что, даже если Дерипаска перестанет контролировать Русал, это еще не гарантирует отмену санкций против компании.