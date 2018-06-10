Как один белорусский поэт парализовал работу Верховного суда 1 10.06.2018, 15:28

1,264

50 дел Леонида Прончака.

Леонид Прончак мог попасть со своим творчеством в золотой фонд национальной культуры — вспомните популярные «Даставай, Язэп, гармонік», «Пад зоркаю Пагоні». Но, скорее всего, останется в истории прежде всего как персонаж белорусских учебников по юриспруденции. Стихи Прончака в настоящее время стараются не включать в сборники и хрестоматии, а песни редко звучат на радиостанциях. Почему? Потому что никто не хочет оказаться в числе жертв непрерывной войны, пишет nn.by.

…Дела по интеллектуальной собственности в Беларуси рассматриваются только в Верховном суде. Это не какая-то там бытовуха — решения по нарушениям авторского права могут принимать лишь семеро судей на всю страну.

Система авторского права в Беларуси все время развивается и совершенствуется, правоприменительная практика приближается к западным стандартам.

Согласно законодательству, автор может требовать за нарушение своего исключительного права компенсацию от 10 базовых величин до 50 тысяч (!) базовых величин — от $120 до $610 тысяч.

Но авторы закона не предполагали, что этим документом могут воспользоваться в корыстных целях.

Общее число дел по интеллектуальной собственности было невелико, пока упорную борьбу за свои авторские права не начал Леонид Прончак. Как стало известно «Нашей Ниве», за последнее время он выступил заявителем полсотни дел!

Газеты, радиостанции, издательства — меч висит над каждым, кто хоть однажды печатал его стихи и транслировал в эфире его песни. Неважно — белорусскоязычное это издательство, прибыльное или неприбыльное. Прончак утверждает, что это было сделано или без разрешения, или без выплаты гонорара. Недавно список организаций, «обидевших поэта», пополнили Министерство иностранных дел и Национальный художественный музей.

В результате сотни людей тратят время на бесконечные судебные заседания. Сам Прончак на них зачастую не приходит — мол, разбирайтесь без меня.

«Наступает, как колорадский жук»

Как обычно происходит процесс, «Нашей Ниве» объяснил руководитель одного из государственных издательств — он не хочет называть свое имя, чтобы не спровоцировать Прончака на новый судебный иск.

«С Прончаком у нас уже лет пять это все тянется, суд за судом. Как он поступает? А приходит и говорит, что 20 лет назад не получил гонорар. Мы говорим: так вам же выплачивался гонорар! Но где ты теперь что докажешь, если никаких бумаг уже не осталось?!

Раньше система была какая? Скажем, есть какие-то 20 человек, чьи произведения включаются в коллективный сборник. Обычно договор заключали с тремя из них как с «представителями коллектива», но деньги делились между всеми», — рассказывает руководитель издательства.

По таким искам существует срок давности — три года. Но жалобщик всегда может заявить, что узнал о нарушении своих авторских прав только что. И тогда три года начинают отсчитываться с этого момента.

«Теперь же в каталоге Национальной библиотеке есть сведения на каждого автора, где и как он упоминается. И вот Прончак там сидит и ковыряет, ковыряет. Наступает, как колорадский жук, по чуть-чуть, по мере того, как находит новые упоминания», — объясняет представитель государственного издательства.

«Если будет сотня прончаков, накроется работа всех издательств»

Пока что Прончак в своей борьбе одинок. Судьи, понимая абсурдность ситуации, назначают ему минимально возможную компенсацию — 10 базовых величин за каждый случай. Но и этих денег поэту хватает на продолжение войны.

«У нас полторы тысячи человек в двух союзах писателей. Представьте, если такой Прончак будет не один, а хотя бы сто? Накроется работа всех издательств. Это просто нажива, это нечестно! Должен быть какой-то мораторий и сроки давности, чтобы ситуация не превращалась в цирк», — рассуждает руководитель госиздательства.

Какими цифрами оперирует Прончак?

Как сказали «Нашей Ниве» в юридическом отделе «Советской Белоруссии», конфликт с поэтом стоил редакции примерно 1800 рублей — такую сумму он потребовал за шесть стихотворений, напечатанных в 2000-х в «Белорусской ниве», которую позже присоединили к холдингу «СБ».

Как были напечатаны те «контрафактные» произведения? Например, в подборке стихов под общим названием «Слухай родную прыроду» наряду с поэзией Якуба Коласа, Виктора Гордея, других авторов — восемь строк Прончака.

«Мы заключили сделку и решили вопросы в досудебном порядке. Он пользуется тем, что фактически нет сроков давности. Те стихи даже не мы публиковали, они были напечатаны задолго до образования холдинга!» — возмущаются в «СБ».

И, естественно, деятельность Прончака стала удерживать издателей от публикации какой бы то ни было белорусской поэзии — а вдруг нарвешься на новых прончаков?

«У меня же тираж небольшой, я для детей издавал»

Другой издатель рассказал «НН», что тоже вынужден был иметь дело с Прончаком. Но поскольку стихов, к которым возникли претензии, было немного, история закончилась для него небольшими издержками.

«Он судится со всеми.

Помню, один знакомый книгу издал, пришел ко мне похвалиться, а я сразу спрашиваю: а Прончак там есть? Есть, говорит. Ну всё, отвечаю, увидишь — засудит. Да не может быть, он же патриот! Ага, говорю, был патриотом, а стал идиотом.

Так и произошло — впоследствии тот человек просил Прончака утихомириться, мол, пенсионер же, денег нет, издавал за свои средства в просветительских целях, но где там…» — вспоминает собеседник.

«Не красуе і не жыве»

Очередь дошла и до «НН». Первой белорусской газете поэт выкатил многостраничный список претензий — и всё из-за одного стихотворения «Жыве Беларусь».

«Жыве Беларусь! Веру, будзе жыць заўсёды! Святло Пагоні будзе сэрцы нашы акрыляць» — песню с такими вдохновляющими словами многие патриоты-белорусы считают достойной альтернативой нынешнему государственному гимну.

В 2006 году «НН» опубликовала письмо читателя из Мяделя «Не красуе, але жыве!». «Привожу текст, чтобы можно было подпевать, услышав ее на радио», — такую мотивацию 12 лет назад привел читатель из Мяделя и с увлечением пересказал услышанную им от кого-то историю создания песни «Жыве Беларусь!». Теперь же, по мнению поэта, тот читатель обязан ответить перед законом и перед ним, Леонидом Прончаком.

Надеялся Прончак получить деньги и с блогера Алеся Чайчица, который в 2011 году написал пост «Якая песня павінна быць гімнам Беларусі?» [«Какая песня должна быть гимном Беларуси?»]. Вариантов в том сообщении было предложено много — «Магутны Божа», «Пагоня», «Развітанне з Радзімай»… А также песня на стихи Прончака.

«Этот гимн, по-моему, идеальный: мажорная, несложная, но запоминающаяся мелодия, от которой неизменно повышается настроение. Отличный текст с отсылками к другим историческим, перечисленным выше, гимнам. Меня особенно трогает строка «нас нядоля не здалела» — без преувеличения самый «белорусский» девиз. Вот это произведение, действительно достойно быть гимном Беларуси. Мой голос — за этот гимн», — высказался Чайчиц.

В одноименном опросе «Какая песня должна быть гимном Беларуси?» на сайте «Нашей Нивы» «Жыве Беларусь» заняла второе место.

Но поэту не нужны комплименты. Ему нужны деньги.

Леонид Прончак указывал в иске, что, если его первоначальные требования не будут удовлетворены, он потребует от «Нашей Нивы» $7000 компенсации. И все это, напомним, за одно только стихотворение к песне, включенной в открытый конкурс на гимн Беларуси! По мере приближения к финалу судебного процесса, поэт выдвигал всё меньшие суммы откупных за «мировое соглашение». «20 базовых, и расходимся», — предлагал он на последнем заседании.

Судебная эпопея продолжалась всю весну. В результате судья Инна Цисик вынесла вердикт: Прончак разбогатеет на 201 рубль и 75 копеек.

Сам Прончак выразить «НН» свою позицию отказался, сославшись, что у него «нет времени».

Вскоре Верховный суд начнет рассмотрение очередных дел по его искам.

По информации «Нашей Нивы», результатом бурной деятельности Прончака станет внесение в скором времени изменений в законодательство, согласно которым нижняя планка компенсации будет уменьшена до одной базовой величины. Это создаст естественный барьер для серийных жалобщиков — им станет просто невыгодно бесконечно обращаться в суд со своими исками.