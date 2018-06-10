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Трамп отложил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

  • 10.06.2018, 15:57
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Дональд Трамп

Перенос американского посольства в Иерусалим отложен на полгода.

4 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который на шесть месяцев приостанавливает действие закона, обязывающего посольство США переехать из Тель-Авива в Иерусалим, пишет gordonua.com со ссылкой на Times of Israel.

Официально посольство США в Иерусалиме было открыто еще в прошлом месяце. Решение Трампа связано с тем, что резиденцию посла не успели перенести.

Закон о посольстве США в Иерусалиме вступил в силу в 1998 году. С тех пор введение закона в действие переносили каждые полгода.

6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация в регионе ухудшилась.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Этого не признают ряд государств и ООН. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства, однако сейчас Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.


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