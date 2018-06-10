Кыргызский след в китайском кредите для белорусских заводов 2 10.06.2018, 16:12

Кредитные деньги будет «осваивать» сын беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Правительство выделит льготный кредит в размере 1,75 млрд китайских юаней на строительство в Пуховичском районе нескольких заводов по производству белковых компонентов. Цель — обеспечить животноводство страны отечественными высокобелковыми кормами, пишет belmarket.by.

В Совмине 24 мая подписаны документы, дающие официальный старт инвестиционному проекту «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы», передает пресс-служба правительства.

Предполагается создание производства продуктов глубокой переработки. В частности, под Руденском (Осиповичский район) на площади около 160 га планируется построить заводы по выпуску аминокислот (лизина, треонина и триптофана), а также организовать производство комбикормов. Кроме того, предусмотрено создание вспомогательной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также возведение жилья для работников. Как ожидается, будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

В счет внешнего госдолга

Согласно указу от 8.08.2016 № 300, реализацией проекта займется ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Стоимость создания новых производств не называется. По неофициальным оценкам, она может превысить 0,5 млрд долларов. Проект будет финансироваться за счет собственных средств ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и привлекаемых заемных ресурсов.

В соответствии с постановлением Совмина от 17.05.2018 № 367 компания получит льготный правительственный кредит в размере 1,75 млрд китайских юаней, что по нынешнему курсу составляет примерно 273,4 млн долларов. Средства привлекаются в рамках кредитного соглашения между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком КНР. Условия привлечения китайских средств, а также предоставления кредита ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (процентная ставка, порядок возврата) не разглашаются.

Банком — агентом по обслуживанию кредита определен «Белагропромбанк». Расчет с китайской стороной будет производить республиканский бюджет за счет средств, предусмотренных на погашение внешнего госдолга. Кредитный договор с ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» предполагает, что для расчетов с кредитором компания создаст резерв денежных средств на специальных счетах в ОАО «Белагропромбанк» в размере не менее годовой суммы платежей по кредиту, включающей погашение основного долга, уплату процентов и других платежей. Персональная ответственность за реализацию проекта и возврат кредитных средств возложена на директора ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и министра сельского хозяйства и продовольствия.

Под контролем топ-чиновников

Таким образом, проект, призванный решить проблему содержания белков в белорусских кормах, получил поддержку на высоком государственном уровне. Кроме того, непосредственно к управлению новым активом привлечены некоторые топ-чиновники. В конце 2017 года пост заместителя гендиректора ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» заняла Надежда Котковец. Напомним, в течение длительного времени она находилась на руководящих постах в Минсельхозпроде, возглавляла Департамент агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, затем была заместителем управляющего делами правителя.

Кыргызский след

Согласно данным портала tut.by, к созданию ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» причастны бизнесмены и бывшее руководство Кыргызстана. По состоянию на середину 2017 года председателем совета директоров ЗАО был гражданин Кыргызстана Рифат Утюшев. С 2007 по апрель 2010 года он занимал пост финансового директора Фонда развития Кыргызстана, подконтрольного Максиму Бакиеву — сыну экс-президента Курманбека Бакиева.

В соответствии с указом № 300 до полного погашения льготного правительственного кредита Республике Беларусь будет принадлежать не менее 25 % уставного фонда ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» плюс одна акция. Таким образом, владея блок-пакетом, наша страна сможет влиять на принятие компанией ключевых решений.