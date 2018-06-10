Почему Кремль хочет заменить главаря «ДНР» 10.06.2018, 16:30

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Александр Захарченко

Фото: Reuters

Дмитрий Тымчук - о проблемах главаря боевиков Захарченко.

Возможная смена главаря так называемой ДНР, о которой в очередной раз заговорили в СМИ, продиктована тем, что в Кремле собираются сломать мафиозные схемы, организованные Александром Захарченко. Вероятный приход к "власти" так называемого "председателя Народного совета республики" Дениса Пушилина никак не отразится на действиях оккупантов в отношении Украины. Такое мнение "Апострофу" высказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

Смена главаря ДНР вполне возможна. Еще в сентябре прошлого года мы говорили о том, что обсуждается вопрос смены "руководства" ЛНР/ДНР. В частности, в ЛНР смена произошла очень быстро (на место Игоря Плотницкого поставили Леонида Пасечника). В ДНР же все заглохло.

Но на данный момент я не понимаю логики смены Захарченко на Пушилина. Потому что в конце прошлого года его пытались изолировать. Не исключено, что это была политика Захарченко, который обладал какой-то информацией и видел в нем конкурента.

Однако то, что разговоры о смене главаря ДНР идут уже как минимум полгода, – это факт. И уже неоднократно в Донецк приезжали посланники из РФ, которые изучали вопросы на местах.

Логика смены очень проста: в России прекрасно понимают, что "административная вертикаль" ЛНР/ДНР превратилась в мафиозные структуры. Идет просто-напросто дерибан практически всех ресурсов, начиная от финансовых и заканчивая материально-техническими, которые поступают из России. В Кремле, видя минимальный эффект на выходе, с одной стороны, сокращают финансирование, что мы видим с прошлого года. С другой стороны, они понимают, что нужно решать вопросы эффективного использования тех ресурсов, которые они вкачивают в эту территорию.

И здесь есть только один выход – ломать устоявшиеся схемы. С Плотницким было проще, поскольку у него был имидж прожженного вора. Поэтому смена главаря ЛНР не вызвала особого резонанса. В ДНР сложнее, поскольку Захарченко выстраивал образ эффективного "руководителя". У него намного мощнее имидж как среди местного населения, так и среди его подчиненных и местных "чиновников". Поэтому здесь сложно прогнозировать, как будет происходить замена.

Что касается Пушилина, то с его возможным приходом к "власти" никак не изменится "политика" так называемой ДНР в отношении Украины. Еще деятельностью, которая была связана с минской группой, Пушилин показал себя послушным ретранслятором месседжей из Кремля. Поэтому не стоит ожидать никаких изменений.