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Загадочная связь Путина с Трампом получила новое подтверждение

  • 10.06.2018, 16:57
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Что стоит за заявлением президента США о возвращении РФ в «Большую восьмерку».

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию нужно вернуть в «Большую восьмерку» подтверждает существование загадочной связи Путина с Трампом. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«А что тут собственно удивляет? Он ожидаемые вещи говорит. Вот эта загадочная связь Путина с Трампом, она продолжает существовать и сегодняшнее заявление этому подтверждение. Вряд ли оно будет иметь какой-то практический эффект. И Трамп это прекрасно понимает. Но тем не менее он свою верность время от времени демонстрирует», — сказал политолог.

По словам Пионтковского, решение о возвращении РФ G7 должна принимать единогласно, и поэтому заявление Трампа не будет иметь практического эффекта.

«Эти слова уже вызвали крайне отрицательную реакцию большинства американского военно-политического истеблишмента. Но Трамп всё, что в его силах крупного государственного чиновника, президента США, пытается делать все возможное, чтобы показать свою лояльность к Путину», – отметил эксперт.

Также политолог напомнил, что «29 января Трампу удалось всю финансовую информацию, дискредитирующую российское руководство, перенести в секретную часть «Кремлевского доклада», но 6 апреля удалось принять по-настоящему болезненные санкции в отношении трех-четырех персон, близких к Путину».

Как сообщалось, премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в «Большую восьмерку».


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