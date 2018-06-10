В Польше проходит Марш во имя жизни и семьи 10.06.2018, 17:09

ФОто: PAP

Марши организованы в более чем 60 городах Польши.

В более чем 60 городах Польши организован Марш во имя жизни и семьи под девизом «Польша семьей сильна». Это проявление общественной поддержки в защиту жизни с момента зачатия до естественной смерти, передает «Радио Польша».

Девиз мероприятия обращен к 100-й годовщине обретения Польшей независимости и 40-й годовщине избрания Кароля Войтылы (святого Иоанна Павла II) главой Римско-Католической церкви.

«На улицах польских городов мы выражаем благодарность за сто лет независимой Польши и каждую польскую семью», - так цель Марша во имя жизни и семьи сформулировала координатор Марта Огоновская-Польковская из Центра поддержки инициатив во имя жизни и семьи:

«Мы хотим показать, что Польша выдержала все испытания и стала сильной именно благодаря семьям, передающим из поколения в поколение ценности, которые укрепляются и передаются следующим поколениям», - сказала Марта Огоновская-Польковская.

В свою очередь епископ Марек Шкудло на проповеди в Кафедральном костеле Царя Иисуса в Катовице сказал, что нет более прекрасного вида, чем вид семьи. По словам иерарха, гляда на семью, видишь любовь, а в любви – силу. «В семье формируется человек», - подчеркнул епископ Марек Шкудло.

Напомним, что первый Марш во имя жизни и семьи состоялся в 2006 году в Варшаве.