закрыть
10 июня 2018, воскресенье, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Польше проходит Марш во имя жизни и семьи

  • 10.06.2018, 17:09
ФОто: PAP

Марши организованы в более чем 60 городах Польши.

В более чем 60 городах Польши организован Марш во имя жизни и семьи под девизом «Польша семьей сильна». Это проявление общественной поддержки в защиту жизни с момента зачатия до естественной смерти, передает «Радио Польша».

Девиз мероприятия обращен к 100-й годовщине обретения Польшей независимости и 40-й годовщине избрания Кароля Войтылы (святого Иоанна Павла II) главой Римско-Католической церкви.

«На улицах польских городов мы выражаем благодарность за сто лет независимой Польши и каждую польскую семью», - так цель Марша во имя жизни и семьи сформулировала координатор Марта Огоновская-Польковская из Центра поддержки инициатив во имя жизни и семьи:

«Мы хотим показать, что Польша выдержала все испытания и стала сильной именно благодаря семьям, передающим из поколения в поколение ценности, которые укрепляются и передаются следующим поколениям», - сказала Марта Огоновская-Польковская.

В свою очередь епископ Марек Шкудло на проповеди в Кафедральном костеле Царя Иисуса в Катовице сказал, что нет более прекрасного вида, чем вид семьи. По словам иерарха, гляда на семью, видишь любовь, а в любви – силу. «В семье формируется человек», - подчеркнул епископ Марек Шкудло.

Напомним, что первый Марш во имя жизни и семьи состоялся в 2006 году в Варшаве.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»