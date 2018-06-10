В Ошмянском районе в ДТП пострадал католический священник 10.06.2018, 17:31

Священник находится в тяжелом состоянии.

В полдень 4 июня на автодороге «Юго-восточный обход города Ошмяны» в Ошмянском районе на обозначенном перекрестке управлявший спортивным мотоциклом Honda cbr 1100 31-летний житель Островецкого района пошел на обгон ехавшего в попутном направлении и поворачивающего налево трактора «МТЗ 892», которым управлял 71-летний пенсионер, передает krynica.info.

В результате столкновения транспортных средств байкер получил тяжкие телесные повреждения и с переломами ноги был госпитализирован. Как сообщает «Астравецкая праўда», пострадавший байкер — священник, который служит в соседнем районе.

Оба участника ДТП в момент столкновения были трезвы.

По информации Krynica.info, пострадавший священник – католический монах-кармелит Павел Герман. Он находится в тяжелом состоянии.