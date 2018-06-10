закрыть
10 июня 2018, воскресенье, 18:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Ошмянском районе в ДТП пострадал католический священник

  • 10.06.2018, 17:31

Священник находится в тяжелом состоянии.

В полдень 4 июня на автодороге «Юго-восточный обход города Ошмяны» в Ошмянском районе на обозначенном перекрестке управлявший спортивным мотоциклом Honda cbr 1100 31-летний житель Островецкого района пошел на обгон ехавшего в попутном направлении и поворачивающего налево трактора «МТЗ 892», которым управлял 71-летний пенсионер, передает krynica.info.

В результате столкновения транспортных средств байкер получил тяжкие телесные повреждения и с переломами ноги был госпитализирован. Как сообщает «Астравецкая праўда», пострадавший байкер — священник, который служит в соседнем районе.

Оба участника ДТП в момент столкновения были трезвы.

По информации Krynica.info, пострадавший священник – католический монах-кармелит Павел Герман. Он находится в тяжелом состоянии.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»