Видеофакт: Макрон отомстил Трампу за крепкие рукопожатия 10.06.2018, 18:02

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Президент Франции пожал американскому лидеру руку так, что у того остались следы от пальцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в Канаде пожал руку Дональду Трампу так крепко, что у американского лидера остались явно видимые следы от пальцев, пишет «Медуза».

Рукопожатия Макрона и Трампа привлекают к себе особое внимание с первой встречи лидеров США и Франции в Брюсселе в мае 2017 года, когда Макрон и Трамп жали друг другу руки так, что побелели костяшки. Каждая их следующая встреча также сопровождалась особыми рукопожатиями, в том числе во время визита Макрона в США в апреле.