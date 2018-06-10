Причастного к Brexit бизнесмена допросят о связях с РФ 10.06.2018, 18:20

Бизнесмен Аррон Бэнкс признался, что трижды встречался с послом РФ в Великобритании.

Бизнесмен Аррон Бэнкс, который финансировал Leave.EU, одну из главных кампаний в пользу выхода Великобритании из Евросоюза ("Брекзит"), в грядущий вторник будет допрошен по поводу своих отношений с Россией. В воскресенье, 10 июня, британская газета The Sunday Times сообщила, что его связи с РФ оказались "дальше и глубже", чем считалось ранее. Официальный Лондон не раз заявлял , что не видит доказательств вмешательства Москвы в голосование по "Брекзит", но законодатели расследуют вопрос о том, сыграла ли РФ некую роль в попытке через фейковые новости повлиять на общественное мнение до референдума, передает DW.

The Sunday Times утверждает, ссылаясь на письма, полученные от журналиста, который работал с Бэнксом, что бизнесмен и его помощник Энди Вигмор неоднократно обращались к российским должностным лицам как до, так и после референдума. Ранее Аарон Бэнкс утверждал, что провел только одну встречу в Лондоне с российским послом Александром Яковенко в сентябре 2015 года, однако газета утверждает, что были еще две встречи. "Я дважды обедал с российским послом, а потом еще раз встречался с ним за чашкой чая. Можете меня осуждать", - заявил сам Бэнкс. Он также отметил, что вместе с Вигмором предстанет перед парламентским комитетом, который, в частности, занимается вопросом распространения фейковых новостей. При этом два дня назад Бэнкс заявлял, что не намерен приходить на это заседание.

И российские, и американские

В ответ на публикацию The Sunday Times бизнесмен заявил, что "конечно", не получал поддержки или денег от России на "Брекзит". "Я никогда в жизни не видел такой путанной истории", - отметил Бэнкс. Банкир добавил, что встречался по поводу "Брекзита" не только с российскими, но и с американскими официальными лицами. "Если мы русские шпионы, то с тем же успехом нас можно назвать американскими шпионами" - заявил Бэнкс, назвав "охотой на ведьм" попытки проевропейски настроенных оппонентов дискредитировать сторонников "Брекзит" .